Arranca oficialmente colecta de Cruz Roja

Con el lema “Ayúdanos a tener una batalla justa” dio arranque este lunes de manera oficial, la colecta de la Cruz Roja Delegación Salamanca, la cual tiene como objetivo reunir 500 mil pesos, necesarios para mantener la operación continua de la institución.





Aumentó el numero de servicios realizados.





Durante el acto protocolario, el presidente del patronato de Cruz Roja Gerardo Candelas Ruvalcava dio a conocer que luego de ser suspendida la colecta del año pasado fue difícil concluir y seguir adelante con los servicios.

“El año pasado realizamos seis mil servicios de ambulancias y nuestros costos fueron de cuatro millones de pesos, este año llevamos poco más de cuatro mil servicios y llevamos más de tres millones de pesos, en la operación de la unidad Salamanca. Nuestros servicios han incrementado pero no nuestros ingresos, la colecta representa la mayor aportación de ingresos para la delegación en Salamanca y a nivel nacional de la Cruz Roja no tiene subsidio no tiene presupuesto asignado y vive básicamente de los ingresos que nos proporcionan las donaciones del Gobierno Municipal, empresarios y aportaciones de la población en general”.





Ayuntamiento donara un millón de pesos este 2021.





Asimismo, la alcaldesa Beatriz Hernández, en presencia del presidente del Patronato, de la coordinadora de Damas Voluntarias y de funcionarios municipales, dio una primera cooperación de manera personal y recordó en su discurso que el Ayuntamiento aprobó donar un millón de pesos para este año 2021.

Por su parte Gerardo Candelas Ruvalcava recalcó que la atención de la Cruz Roja va más allá de las emergencias, pues en Salamanca se cuenta con un área de servicios médicos, consulta externa, dentista, psicología, laboratorios a bajo costo; además se tendrán próximamente servicios de mastografía y rayos X, servicios que son para la población a bajos costos.

Es de recordar que para este año la colecta se realizará con una logística diferente pues los contenedores se localizaran en puntos comerciales y empresas del