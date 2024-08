Arranca en León Hazlo Viral 2024

León, Gto. Entusiasmo, diversión y felicidad, así calificaron los jóvenes guanajuatenses que llegaron al Poliforum León con el evento Hazlo Viral, tuvieron la oportunidad de acudir a Conferencias, charlas, activaciones, dinámicas, carreras, música, moda y peleas de robots. Se esperan 10 mil asistentes.

En su tercera edición, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato (JuventudEs GTO), lanzó la convocatoria a nivel nacional del concurso Hazlo Viral 2024, único en su tipo que premia la creación de contenido de valor en las redes sociales.

Durante la inauguración, Araceli Reyes Márquez, directora del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, manifestó que se registraron más de 800 contenidos en siete categorías que fueron negocios, contenido con causa, contenido Grandeza GTO, prevención, cuidado del ambiente, deporte, innovación y mentefactura, y se entregará un reconocimiento especial al contenido Más Viral.

Los contenidos se subieron a las plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, Snapchat o YouTube, los cuales tuvieron un minuto de duración. La categoría Grandeza GTO es la única exclusiva para jóvenes originarios del estado y tuvo como requisito promover la riqueza cultural, gastronómica, turística e histórica de la entidad.

Los premios serán de primer lugar, 50 mil pesos; segundo lugar, 30 mil pesos; y tercer lugar, 20 mil pesos. Como reconocimiento al más Viral se entregarán 50 mil pesos.

CHECA EL PROGRAMA

Para el 29 de agosto, se presentarán Jimmy Pongámoslo a Prueba, Nachito Llantada, Víctor González, Jessica Marmolejo, Ignacio Estanga, Charlotte Brum, Edgar Tellez, Meibi: Jimena Toledo y Roberto Levy. Para el día 30 de agosto, Liliana Olivares, Gabriela Delgado, Romina Sacre, será la premiación del video más viral y finalmente el concierto de Danna Paola.

ESTO DICEN LOS JÓVENES

Ana Paula de Villagrán manifestó que es uno de los mejores eventos a los que ha asistido y aprovechó para adornar un muñequito Simi pues eran gratuitos solo con el hecho de escribir la palabra #HazloViral en las redes sociales así como cremas corporales, dulces y bebidas gratis.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Este evento es lo mejor que me ha pasado porque en Villagrán no hay espacios tan grandes donde se realicen eventos de esta magnitud, el venir con mis compañeros de la escuela me ha dejado un buen sabor de boca”, indicó.

A este evento acudieron estudiantes de todo el estado de Guanajuato, principalmente de preparatorias y universidades para ser partícipes de charlas y conferencias con temas sobre superación personal y como materializar tus proyectos.