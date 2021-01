[VIDEO - GALERÍA] Arranca con éxito vacunación en PEMEX y hospitales de la SSG

La aplicación de vacunas para prevenir el covid-19 a personal que se encuentra en la llamada primera línea de atención a pacientes contagiados con la nueva cepa del coronavirus de la Jurisdicción Sanitaria V inició este miércoles a las 7:00 horas.

Todos los profesionales de la salud que tienen contacto directo con con pacientes contagiados serán inmunizados y se ampliará la vacuna a todo el personal de salud, informó el titular de la dependencia de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Juan Jesús Martínez García.

Por su parte, la dirección general del Hospital Pemex inicio con la campaña de vacunación contra el covid-19 a 60 trabajadores que se incluyen también en la primera línea de atención. Se estima que existen unas 200 personas entre personal medico y de enfermería en las secciones de pabellón covid y en tercer piso donde se encuentran pacientes encamados.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [VIDEO- GALERÍA] Arranca vacunación anticovid en el Hospital General de León

Teresa Robles Vega enfermera del Hospital Pemex celebró que la vacuna contra el covid-19 haya llegado al país. “No tengo miedo (a la vacuna), claro que no. Yo cuando me di cuenta de que el presidente había anunciado la vacuna, hice un video (de agradecimiento). Pero ahorita que llegó a mi centro de trabajo me siento muy emocionada.

El día en que me vacunen, creo que hasta coy a llorar. Y coy a agradecer al presidente de la república, a su gabinete y a los científicos que han contribuido para que esto sea posible y ayudar a toda la humanidad”.

#VacunaCOVID19 | La aplicación de vacunas para prevenir el covid-19 a personal que se encuentra en la llamada primera... Publicada por El Sol de Salamanca en Miércoles, 13 de enero de 2021

En el Hospital Regional de Pemex se ha estado solicitando al personal de primera línea -que forman las brigadas- información de contacto para poder agendarles cita para la aplicación de la vacuna. A través de las supervisoras de enfermería se está haciendo la solicitud de teléfono, correo electrónico y domicilio al personal para cumplir con la agenda.

En el tercer piso del hospital, donde se encuentran encamadas las personas infectadas por covid-19 y en el pabellón donde están los pacientes aislados se estima que existen trabajando entre 150 y 200 personas de primera linea.

En los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria V temprano iniciaron las actividades de vacunación y los “trabajadores se vieron muy contentos un gran aliciente para ellos el contar con protección y con el afán de poder seguir sirviendo al máximo con calidad y calidez a los pacientes que requieren atención”, dijo el jefe jurisdiccional, Martínez García.

Dijo el funcionario que primero se aplicará la vacuna a al personal del ámbito hospitalario “y continuaremos conforme lleguen dosis habilitando al resto del personal de salud. Priorizando a los que están en trabajo de campo, expuestos, como aquellos que están en las tomas de muestras, detectando enfermedades respiratorias y se seguirá avanzando hasta tener cubierto el 100%”.

Con dato destacado, el primer profesional de la salud que recibió la vacuna anticovid en el Hospital General de esta ciudad fue el Enfermero Inhaloterapeuta, Alfonso Hernández Nuñez.