Ante dichos de Trump, preparan estrategias para proteger agroindustria

Ante a la posible imposición arancelaria que ha externado Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos de América, ya se evalúan las posibles esquemas que podría adoptar la agroindustria en Guanajuato para reducir sus efectos negativos; Marisol Suárez Correa Secretaria del Campo, externó que aún no es momento de revelar la estrategia para ello, tras calificar ese tipo de declaraciones como mediáticas para desestabilizar los mercados.

En su primer visita a Salamanca, se cuestionó a la funciona sobre la principal preocupación del campo en Guanajuato, ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a lo que refirió se ha trabajado en coordinación de la Gobernadora en respuesta a los posibles escenarios que puedan presentarse en 2025.

“Los aranceles principalmente, estamos viendo ese tema, lo estamos analizando; se dice que Trump, dice una cosa para generar la incertidumbre, desconfianza y esto mueve los mercados y demás, luego se echa para atrás, entonces no hay nada definido hasta que realmente sea una realidad, lo que sí podemos decir es que estamos en conocimiento y estamos haciendo algo, no les puedo decir que estrategia hasta que no se defina bien, pero sí estamos muy pendientes de ese tema”, garantizó.

De acuerdo al reporte trimestral de exportaciones por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer trimestre de 2024, los estados con mayor participación en las exportaciones del subsector agricultura fueron: Michoacán con 26.3%, Sinaloa 20.8%, Sonora 11.3%, Jalisco 8.3%, Baja California 8.1% y Guanajuato 5.3%.

En este contexto de enero-noviembre de 2023, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reportó que las exposiciones del sector agrícola en México mantuvieron su tendencia al alza, al sumar 47 mil 613 millones de dólares, un incremento de 4.62% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones disminuyeron su ritmo de crecimiento.