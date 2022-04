Aqueja inseguridad a operadores del transporte colectivo

Los asaltos a los choferes del transporte urbano han aumentado hasta en un 60%, así lo manifestaron los propios afectados, quienes señalan que los robos se cometen a toda hora, sin embargo, se desisten a denunciar porque cuando lo han hecho, el presunto ladrón sale libre y temen represalias.

Tras un sondeo con conductores de las diferentes rutas que circulan en la ciudad, coincidieron que se ha visto un aumento en los asaltos hacia éste sector y solicitaron leyes que protejan al ciudadano y no a los delincuentes.

Efraín Gómez de la ruta 6 señaló que él fue víctima de robo en una ocasión hace un mes, “para ellos es simple, te hacen la parada y se suben sin darte tiempo de nada, te sacan una navaja y toman el dinero rápidamente, no les lleva más de un minuto quitarnos lo que hemos ganado en casi un día”.

Por su parte José Montoya de la ruta 10, mencionó que en algunas ocasiones hasta a los pasajeros los despojan de sus pertenencias.

“Eso yo lo viví cuando andaba en la ruta 14 que viene del seguro, te hacían la parada en la colonia San Roque, se subía un muchacho y nos amenazaba con un cuchillo, mientras otro recorría el microbús quitándole sus pertenecías a los pasajeros”.

Mario “N” también de la ruta 10, comentó que es más el tiempo el que pasan presentando la denuncia que los ladrones en quedar libres, “que porque no se le comprueba que asaltó, que no lo agarraron en el momento, que no es mucho el dinero, son muchas trabas las que se ponen, y luego hasta los mismos ladrones nos ven con burla”.

Seguridad Pública realiza operativos

Al respecto, Alejandro Flores director general de Seguridad Pública, señaló que se continúa con los operativos, sobre todo en zonas conflictivas, sin embargo, invitó a los concesionarios o a los propios afectados a reunirse para planear una mejor estrategia que evite éste tipo de delitos.

Así mismo destacó que se continuará trabajando en conjunto con personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, a efecto de establecer recorridos de proximidad social y prevención del delito en zonas vulnerables como Valtierrilla, Villas 400, Barlovento, La Cruz, El Divisador, por mencionar algunas.

“Tengo un gran compromiso especialmente con todos los ciudadanos, les pido que me tengan confianza, me tengan un poco de paciencia porque es un problema muy grande en el estado de Guanajuato todo esto de la delincuencia”, indicó el titular de Seguridad Pública.