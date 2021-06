Apuesta Hannover Fairs México por alimentos sanos y calzado

León, Gto.- Entre los segmentos de negocio que la empresa global Hannover Fairs México está interesada en desarrollar son los nutracéuticos (que tienen que ver con comida sana y orgánica) y el calzado.

La visión a mediano plazo de la empresa es convertirse en la organizadora de los eventos más importantes enfocados a la industria; los únicos temas que no les interesan son la guerra, el sexo y la religión, puntualizó Bernd Rohde, director general de Hannover Fairs México.

Entrevistado por El Sol de León, dio a conocer que México Active and Sport Expo 2021, se realizará del 25 al 27 de octubre en Poliforum León, y contará con la presencia de 20 mil visitantes así como 100 expositores con marcas líderes internacionales, estarán enfocados en los segmentos de negocios de nutrición, ropa y accesorios, fitness, equipo, salud y bienestar, deporte y diversión.





La mano de obra guanajuatense es de las mejores en el mundo. / Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León





El directivo alemán explicó que en el segmento de nutracéuticos, referente a todo lo que tiene que ver nutracéuticos es todo lo que ayuda al cuerpo a ser más fuerte, es uno de los temas que buscan desarrollar en el estado, porque hay gran cantidad de productos con gran valor nutricional.

Lamentó que esos productos en muchos casos se exportan sin procesar, sin tener ese valor agregado como las moras, que son muy saludables, tienen alto contenido en vitaminas y minerales.

Dijo que se puede atraer a los inversionistas o a los mismos fabricantes, para hacer un licuado o un jugo de exportación envasado en Guanajuato a fin de que tenga mucho más valor agregado, al igual que las nueces, las fibras, los granos y la comida orgánica, desde el brócoli, hasta las ensaladas porque Guanajuato es uno de los grandes productores para México y el extrajero.

“En vez de exportar el brócoli en cajas grandes, que tal si los lavamos, los cortamos, los pelamos, los preparamos, los envasamos y luego los exportamos como ensaladas. La verdad no tiene mucha ciencia, es un paso más en la cadena productiva y entre más pasos se hacen localmente, mayor es el beneficio económico para todos”, puntualizó.

El segundo segmento en el que están interesados es el de calzado, continuó Bernd Rohde, pues ahora utilizan el mismo zapato para diferentes actividades desde hacer negocios y hasta hacer deporte.

“Cada vez nos orientamos más por un tipo de calzado con el que se puedan hacer muchas cosas. En las mañanas me voy a la oficina, luego camino en las calles, después me voy a cenar y me subo a la banda y corro un rato”, comentó.

Puntualizó que son zapatos muy cómodos que se usan todo el día y para este proyecto lo hacen en alianza con el grupo Italian Exhibition Group (IEG), propietario de recintos en Italia y centros de convenciones en todo el mundo, que por primera vez hacen este evento en México, por lo que buscarán desarrollar más exposiciones con este grupo.









“Sí Guanajuato en México es el centro productor de calzado, Italia es el centro de diseño de calzado en el mundo. Junto con nuestros socios italianos nos encantaría traer algunos ponentes que pueden presentar a los zapateros guanajuatenses, tendencias, materiales y mercados. Todo lo que pueden hacer para ser más competitivos, porque la competencia en este sector es brutal y si no aprovechamos esos pequeños márgenes en diseño, material, costo, ligereza, atractividad, pues cada vez será más difícil sobrevivir y hacer un gran negocio”, indicó.

Logística Inteligente

Por otro lado, el avance tecnológico en el mundo, exige una logística de vanguardia que permita agilizar los procesos de compra - venta en los mercados, locales , nacionales e internacionales, consideró Bernd Rohde.

La nueva dinámica comercial debe de ser tan práctica, que a todo consumidor permita solicitar desde la mañana desde su recámara alguna prenda de vestir y que por la tarde la reciba en su domicilio.

El empresario alemán valoró la competitividad, al señalar que en la medida que se logre un mejor acercamiento entre productor y consumidor, la utilidad de artículos y servicios será cada vez mayor.

Mano de obra

La mano de obra guanajuatense es de las mejores en el mundo, ya que la juventud y talento son peculiares y un valor muy preciado en las empresas extranjeras que arriban a tierras del bajío, ya que en europa y países asiáticos cuentan con gente suficiente pero sin las capacidades específicas de los guanajuatenses, por lo que la contratación del personal local es de gran atracción para un trabajo especializado.

El director de la Hannover Fairs México especificó que “son pocos los países donde la juventud tiene tantas aspiraciones de crecer y si le da el marco correcto, el gobierno de guanajuato lo ha hecho bien con la Mentefactura”.

Dijo que este es un claro ejemplo que cualquiera puede producir un coche pero no cualquiera puede encontrar a las personas que operen las máquinas, que manejan la planta, que revisen el funcionamiento de una planta de este tipo.

“Vemos que muchas empresas transnacionales, no solo están llegando a México sino a Guanajuato. Platico que al haber venido a Guanajuato hace 20 años, y ahora ve y escucha a más extranjeros como alemanes, japoneses, coreanos, se nota una diversidad de naciones en el estado”, aseguró.

Para preservar la competitividad internacional el factor de capacitación es clave, en un esquema de educación dual, a fin de que los jóvenes se vayan sensibilizando hacia los temas de tecnología de punta y comercio internacional, finalizó.

