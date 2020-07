Aprovechan pandemia para robar escuelas

JARAL DEL PROGRESO, GTO.- Ante la prolongada ausencia de los espacios educativos por motivo de la cuarentena, y la medida de las clases virtuales así como la poca vigilancia, se han aumentado los robos en las escuelas del municipio.





Debido a la pandemia no se ha podido solicitar apoyo a los padres de familia para que cuiden las escuelas, ahora es necesario permanecer en casa y por encima de todo está el cuidado de la salud de la población, por ello no se tiene el respaldo extraordinario que siempre dan los padres de familia y por esa razón las escuelas enfrentan la dificultad de no estar asistidas permanentemente.

El delegado de la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) de la Región VII Centro Sur Leonardo Flores indicó que en fechas recientes se han registrado cuatro robos en lo que es el municipio de Jaral, en las cuales se han llevando televisiones, computadoras, o herramientas de los intendentes.





Se han registrado cuatro robos en lo que es el municipio de Jaral.





Si bien hay constantes rondines por parte de las autoridades municipales no son suficientes, pues los amantes de lo ajeno saben bien la hora de delinquir, por lo que esperan el momento adecuado para introducirse en las escuelas y saquear.

“Deben reconocer en las escuelas como un edificio de respeto que brinda atención y servicio a todas las familias, que no se deben violentar pues fungen para la formación de la sociedad” puntualizo el Delegado.