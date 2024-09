Aprobado el tercer informe de César Prieto Gallardo

En el marco de la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Salamanca, autoridades municipales aprobaron la presentación del tercer informe de la administración de César Prieto Gallardo.

Con un total de nueve regidores y síndicos, se llevó a cabo la septuagésima tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Salamanca en donde se presentó, se puso a discusión y aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento el tercer informe de la administración de César Prieto Gallardo.

Con la presencia del regidor Juan Ortega Gasca, Coral Valencia Bustos, Ivan Alejandro Gordillo Becerra, Dulce Daneira González Vega, Luis Adrian Peña Gómez, y Adriana Lucrecia Cano Juárez, así como los síndicos Alma Angélica Berrones Aguayo y Gerardo José Aguirre Cortés y el secretario del ayuntamiento Jesús Guillermo García Flores y el alcalde César Prieto Gallardo, se aprobó con un total de nueve votos el tercer informe de la administración de César Prieto Gallardo, el cual se llevará a cabo el martes 24 de septiembre.

De igual manera se puso a disposición de los asistentes a esta sesión la presentación y aprobación en su caso de la integración de la comisión de protocolo de acompañamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la cuarta sesión solemne donde se rendirá el tercer informe de gobierno de la administración 2021-2024, en donde de igual manera se aprobó por la totalidad de nueve votos.

En seguimiento a la orden del día, se aprobaron los dos dictámenes de la Comisión Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la prestación de servicios de seguridad privada en dos ocasiones, en donde ambos fueron aprobados sin ningún problema.

Al término de la sesión, el alcalde dijo desconocer cuáles fueron las causas por las cuales los regidores Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, Michelle Alcocer Carrillo, Herlinda Castillo Aguado, Maria Guadalupe Arredondo Hernández, Ivan Israel Casillas Albejar y Diego Calderón Martínez.

“No sé si no tuvieron una oportunidad, en el caso de la regidora Michelle presentó un justificante, se les hizo llegar a todos los regidores y ahora sí que ellos decidieron no atender esta sesión, la cual es importante, la encomienda de la ciudadanía es que participaran en ello e incluso para generar algún debate si no estaban de acuerdo con el informe que se presenta, pero ya es decisión personal de cada uno. Desconozco si es algún desacuerdo en el contenido del informe, tendrían que ser ellos los que informen si tuvieron algún otro inconveniente o algo, pero den entrada como integrantes del ayuntamiento, por mandato popular debemos dar prioridad a nuestra responsabilidad en el ayuntamiento”

Por último señaló que se estaría checando en el reglamento interno en donde si no están justificadas más de dos ausencias, hay una sanción, la cual tendrían que valorarlo.