Aprueba JGyCP del Congreso anteproyecto del presupuesto de egresos 2025

Guanajuato, Gto. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato aprobó el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el 2025, con un aumento del 3% y quedó en 741 mil 325 mil 478 pesos.

El presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Espadas Galván, resaltó que habrá dos proyectos especiales, una inversión de más de 32 millones de pesos para el estacionamiento y más de siete millones para renovar equipos de energía.

“El incremento es del tres por ciento, el presupuesto de egresos de este año fue de más de 719 millones de pesos y pasará a más de 741.3 millones de pesos”.

Se solicitó la ejecución de dos programas o proyectos, el primero es el QA319 donde se destinarán 32.4 millones de pesos para acciones de mantenimiento al estacionamiento subterráneo del Congreso, donde se trabajará en los escurrimientos pluviales, se impermeabilizará y se harán sellados de las losas.

El diputado del PAN reconoció que este trabajo es necesario porque la construcción de esta zona está mal, por lo que se intervendrán 13 mil 800 metros cuadrados.

Explicó que para este año se habían aprobado 30 millones para esas acciones, sin embargo, no se ejecutó el proyecto, mismo que ya se tiene y se enviará a la secretaría de Obra Pública. Aclaró que los recursos para el 2025 son otros, pero no hay una bolsa acumulativa, es decir, únicamente se tendrán los 32 millones, pues al no haber hecho las labores de este 2024, ese recurso nunca se entregó al Congreso.

“Se hace porque está mal hecho y se requiere adecuar, dar mantenimiento y corregir”, expresó el panista.

Sobre los más de siete millones para el proyecto QC3993, Jorge Espadas dijo que se comprarán dos UPS que son el sistema de alimentación ininterrumpida de energía de grado industrial. Esta adquisición se hará porque los equipos actuales ya cumplieron su vida útil y es necesario renovarlos.

Desde que se construyó el edificio del Congreso, se han hecho fuertes inversiones al área del estacionamiento, el cual en cada temporada de lluvias se inunda, se registran encharcamientos y otras problemáticas que se han tratado de solucionar con remodelaciones con fuertes inversiones