Apoyará estado con seguridad en Salamanca

Luego de la noche violenta de jueves que tuvo Salamanca, el gobierno del estado reforzará la seguridad en ese municipio, con mayor presencia de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, quien durante su visita a Irapuato informó que los operativos conjuntos en Salamanca habrán de reforzarse, pues reconoció que el municipio está pasando por una situación preocupante en cuanto a homicidios dolosos se refiere.

Sin embargo, Jesús Oviedo Herrera dejó en claro que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado han estado teniendo presencia en Salamanca, en donde incluso ha habido detenciones importantes, por lo cual será reforzada la presencia de esta corporación estatal, para abonar a que la situación de violencia disminuya en ese municipio.

“Los operativos son de manera constante en cualquier parte del estado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado están permanentemente en el estado, no hay ninguna limitante, no hay ninguna restricción en específico, nosotros vamos a trabajar por los 46 municipios, porque todos los habitantes, los más de seis millones de habitantes, son guanajuatenses, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso y no lo vamos a dejar de hacer”, dijo en entrevista.

El secretario de Gobierno de Guanajuato desestimó los señalamientos que indican que habría una cuestión política por la que no se estaría apoyando a Salamanca en seguridad y negó que esto sea cierto, pues señaló que las Fuerzas de Seguridad Pública están en todo el estado y seguirán trabajando en Salamanca.

"Nosotros no lo politizamos, nosotros vamos a hacer lo que los ciudadanos requieran, lo que los ciudadanos soliciten, porque el objetivo es mantener un estado en paz".





Las FSPE apoyarán con la seguridad en Salamanca.





La noche del jueves, en un periodo de 10 minutos, cuatro personas fueron asesinadas en tres hechos ocurridos en tres distintos puntos del municipio, en donde incluso habría víctimas colaterales de estos hechos.

Salamanca también ha tenido en lo que va del año episodios complejos en cuanto al comercio local, en donde los asesinatos en contra de comerciantes del Mercado Tomasa Esteves se han vuelto a presentar en las últimas semanas.