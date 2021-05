Apoya Justino Arriaga construir clínica IMSS

El candidato a la diputación federal por el distrito 8 de la coalición Va por México conformada por PRI, PAN y PRD, Justino Arriaga Rojas, se solidarizó y sumó a la petición de los trabajadores para solicitar la construcción de una nueva clínica del IMSS en Salamanca, además se comprometió a gestionar los recursos necesarios para la misma.

Con el colapso que hubo en el sistema de salud de México y en el Seguro Social que no fue la excepción, resulta urgente una nueva clínica en Salamanca.

El candidato a diputado federal manifestó que desde que fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 buscó los recursos federales para esta nueva clínica, sin embargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto la clínica se fue al municipio de León.

“Ahora tenemos que seguir impulsando esta petición porque las instalaciones que tiene Salamanca ya no responden a las necesidades de la población, el municipio ha crecido y no solo la mancha urbana sino también las comunidades. Tu puedes tener seguro social pero te dan las citas después de varios meses y las urgencias no son tratadas como deberían de ser” explicó.





Explicó que sí a esta situación se le suma la pandemia y el colapso que hubo en el sistema de salud de México y en el Seguro Social que no fue la excepción, resulta urgente una nueva clínica en Salamanca.

Ante ello el candidato de Va por México, reiteró su compromiso para gestionar recursos necesario e insto a los gobiernos municipal y estatal a realizar el proyecto ejecutivo para esta nueva clínica.

Además destacó lo fundamental que resulta el dialogo entre el alcalde, diputado local, diputado federal y el gobernador pues si no hay dialogo o interés en platicar no se podrá avanzar.