Apostará Guanajuato a fabricar chips semiconductores para vehículos

Guanajuato apostará a ser el fabricante de los chips semiconductores que durante 2021 se han escaseado en el mundo y que ha puesto en jaque al sector automotriz a nivel global y lo hará a través de dos estrategias: la primera, buscar atraer a las empresas asiáticas dedicadas a su fabricación; la segunda, a través del Valle de la Mentefactura, diseñar nuevos chips que permitan que ya no haya paros de producción en las empresas automotrices.





Diego Sinhue dijo que la apuesta es traer a las empresas que elaboran chips.





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuto, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que la apuesta del estado será aprovechar que muchas empresas automotrices están pensando en mudar del “Just in time”, que es un modelo que contempla sólo tener lo justo para las producciones que llevan a cabo, sin necesidad de stocks de almacenamiento, al “Just in case”, que contempla tener reservas “por si acaso”, como su nombre lo indica, en donde están buscando tener a sus proveedores lo más cerca y evitar paros de producción, como ha sucedido a lo largo de 2021 y una buena parte de la pandemia de Covid-19.

“Es un tema muy importante y muy interesante el tema, pues muchas veces la gente privilegiaba tener plantas en China por la logística, por mano de obra barata y otros factores; sin embargo, después de la pandemia, los contenedores se han encarecido tres veces su valor, el acero ha crecido en su precio y la falta de estos chips, sin lugar a dudas van poner de cabeza a la industria automotriz y sin duda alguna lo estamos pasando y las empresas mismas están valorando de pasar de un esquema de 'Just in time' a un 'Just in case', es decir, tener la proveeduría cerca de sus plantas y eso va a ser fundamental y ahí es donde Guanajuato tiene una gran oportunidad”, dijo el mandatario estatal.





La mano de obra especializada hace atractivo a Guanajuato para invertir.





Por ello, la apuesta no sólo es traerlas al estado, sino también empezar a proponer nuevos chips y para ello el Valle de la Mentefactura jugará un punto importante, con lo cual el estado también buscará cerrar el círculo con ese valor agregado, es decir, no sólo fabricarlo, sino también diseñarlo.

“Guanajuato debe tener estas plantas que hoy están en China en nuestro estado para hacer microprocesadores y muchas otras cosas, entonces creo que ese es el camino que debemos tomar, el Instituto Estatal de Capacitación tiene una alianza con el Cinvestav de Guadalajara, que hace este tema de tecnología y yo creo que en los próximos años Guanajuato será un referente con el proyecto del Valle de la Mentefactura y con este avance tecnológico seremos punta de lanza de tecnología en el país en esta materia”.





El sector automotriz ha padecido la escasez de chips y frenado su producción.





Hay terrenos para atraer más empresas

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que el estado tiene la capacidad de seguir trayendo más empresas, pues hay las hectáreas suficientes para este tema.

“Tenemos más de 37 parques que juntos tendrán alrededor de tres mil hectáreas todavía disponibles para atraer inversiones para que las empresas puedan traer sus inversiones al estado”, dijo.









Guanajuato también estará apostando a generar las condiciones para que haya la proveeduría necesaria en la entidad, para cuando las empresas automotrices decida dar el paso de fabricar vehículos que usan combustible a hacerlos eléctricos y con ello se siga consolidando el estado como el Clúster Automotriz más importante de Latinoamérica.