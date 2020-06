Aplicarán pruebas para detectar Covid-19 en todo el sector salud

CELAYA, Gto; La Secretaría de Salud adquirió a través de la Secretaría de Finanzas, 20 mil pruebas rápidas para detectar el Covid-19, con un costo de 245 pesos cada una, lo que equivale a 4 millones 900 mil pesos los que erogó la dependencia. Y que a partir del 8 de junio comenzará a realizar la prueba serológica al personal que labore en las instituciones públicas de salud y tienen contacto con pacientes Covid-19.

Se contagian otros 165 guanajuatenses por Covid-19

Dicha prueba realiza el análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos para determinar si la persona ha estado expuesta a un microorganismo particular, en este caso el coronavirus, informó Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud, en rueda de prensa. Y que sería confiable que los empresarios las compren para aplicarles la prueba a sus trabajadores.

El funcionario estatal menciono que Guanajuato se encuentra con la transmisión de casos más activa desde que comenzó la pandemia, y que aunque se está en fase 3 en y se han reactivado algunos sectores, económicos, no significa que dicha fase ha sido superada.

Por lo anterior se hizo un llamado a la gente que no tiene una actividad esencial fuera de su casa, no salgan y sigan las medidas estrictas de higiene, desinfección de espacios, lavado de manos, la sana distancia y uso de cubre boca.

Alertan autoridades estatales: Covid-19, más activo que nunca

Hasta la tarde del miércoles suman 20 mil muestras procesadas a pacientes en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, solventando las necesidades epidemiológicas con el procesamiento.

Guanajuato se encuentra en el lugar 15 a nivel nacional con 2 mil 640 casos confirmados de Covid-19, de los cuales el 20 % han sido asintomáticos y el sexto lugar en cuanto a casos activos. Y se enfatizó que la gente tiene una actividad esencial fuera de casa no se debe salir en sentido estricto, porque la trasmisión está más activa que nunca.

Díaz Martínez, Secretario de Salud dijo que, ante el reporte de mil defunciones en un solo día y con más de 100 mil casos en todo el país, ocupa y preocupa al Comité Estatal de Seguridad en Salud, sobre todo la creciente cifra de casos confirmados en el Estado. Este miércoles se habían reportaron 188 casos nuevos casos y 158 defunciones desde el inicio de la contingencia.

León suma 38 defunciones seguido por Celaya con 28, Salamanca con 12 son los principales municipios con mortandad. En total hay 45 pacientes críticos en todo el estado en los diferentes hospitales como: IMSS, ISSSTE, Pemex y Militar.

Se sigue en semáforo rojo, por tal motivo sigue prohibido la apertura de gimnasios, cines, bares, catartinas, espacios deportivos y los restaurantes tienen que tener 30 % de su capacidad.





Testimonio

“La enfermedad se ve desde dos puntos distintos, uno como trabajador de la salud en atender pacientes y después de un momento a otro se empezó con la sintomatología fue repentina yo iba de camino al trabajo comencé con dificulta respiratoria así como preguntándome que es lo que me está pasando seguí continuando manejando y continúe con la dificultad respiratoria y dije esto ya no es normal y me regrese a Salamanca que es donde está mi área de trabajo”, contó Brayam Ricardo Orosco Martínez, supervisor medido del SUEG, quien no supo cómo contrajo el virus, pero lo logro vencer.

Llegando al hospital de Salamanca entramos al área Covid donde se tapizan y todos los pacientes y me empiezan a hacer todos los estudios epidemiológicos posteriormente la prueba si soy positivo al virus pero esto no se puede saber desde un inicio hasta después de 72 horas, explico.

Mientras le daban los resultados se fue a aislamiento domiciliario con todos protocolos y cuidados necesarios, después a los tres días le notificaron que era positivo y comenzaron los cuidados; “ los primero 7 días fueron los más difíciles, porque se presenta taquicardia, fiebre y dificultad respiratoria pero ya después se clama”.

A lasos 14 días que ya no presentaba síntomas fue al CAISES para realizarme la segunda prueba y salió negativo; “ahí me informaron que ya podía seguir con mis actividades normales, pero debo seguir con los todos protocolos de sanidad”.