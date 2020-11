Aplicarán multas a quien arroje basura

El Gobierno Municipal, a través de su programa “Mi Salamanca Limpio”, aprobó la implementación de sanciones para las personas que tiren basura en la calles, espacio públicos y no mantengan limpio el frente de sus casas, acciones que las ciudadanía reconoció como un acierto positivo y necesarias para mejorar la calidad del aire en el municipio.

Sanción a quien tire basura en calles y espacios públicos .

El pasado 14 de noviembre el Gobierno local, a través de la Dirección de Medio Ambiente, comenzó con la campaña “Mi Salamanca Limpio” con la que se buscará supervisar que se cumplan con las disposiciones y en caso contrario se dispondrá a otorgar sanciones que oscilen entre los cinco y 40 unidades de medida actualizada, es decir, entre los 474 y los tres mil 475 pesos de acuerdo a la gravedad.

“Se me hace muy bien (las sanciones) porque nos obliga a que tengamos limpio, creo que si ya eran necesario multas de este tipo debido a la contaminación que tenemos ahorita y todavía perjudicando aun más el ambiente, no es posible que no nos pongamos a pensar que es por el bien de nuestros hijos”, expuso, Cecilia.

Chole dijo “Si es buena opción porque ya hay mucha basura, esto es parte de la cultura de limpieza, es un hecho de que salamanca no tiene el mejor ambiente y todavía si acumulamos basura, es peor”, indicó Alejandra López Medina.

“Sé que ya están poniendo sanciones pienso que no debería ser necesaria, porque uno como persona pensante, debe de tener uno limpio todo y también que los carros que recogen la basura tengan más horarios para pasar al centro porque a veces no alcanzo a sacar la basura”, dijo Teresa.

“Si eran necesarias para ver si así entendemos, porque hay gente que no respeta, además de que arrojan la basura para otras casa también”, indicó Soledad.

En esta localidad se acumulan un total de 350 toneladas diarias de residuos domésticos en colonias y comunidades. Se cuenta además con 27 rutas y exhortan a disminuir el uso de materiales plásticos y adoptar una cultura de reciclaje para brindar una mejor imagen.