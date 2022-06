Aplican 100 dosis contra el Covid-19 a menores de 12 a 14 años en Valtierrilla

La Secretaría de Salud de Guanajuato realizó una jornada de vacunación para menores de 12 a 14 años de edad en el Cessa Valtierrilla, donde se aplicaron 100 dosis para este grupo de edad.

Luego de la aplicación de siete mil vacunas al grupo de edad antes mencionada, durante la semana pasada en el gimnasio Lázaro Cárdenas, este 5 de junio se llevó a cabo una jornada de vacunación que duró tres horas y donde se tuvo una buena respuesta por parte de este sector de la población.

Al respecto, el jefe de Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, señaló que el objetivo de esta jornada de salud es de reforzar la cobertura en la población que habita en los municipios de responsabilidad jurisdiccional y así abonar a la cobertura en este grupo de edad (12 a 14) en el estado.

Por su parte, Juan Pablo, de 12 años de edad, indicó que “cuando vacunaron en Salamanca no pude acudir, se me dificultaron algunas cosas, la verdad, me dan mucho miedo los pinchazo, el sólo ver la aguja me pone muy nervioso y por eso suelo voltear a otros lados, pero la que me motivo fue mi mamá, me dijo que más valía un momento de dolor que luego sufrir por el Covid-19”.

Con la aplicación de estas 100 dosis se pretende avanzar en la protección de los niños, niñas y adolescentes del estado de Guanajuato, ante la posible llegada de una quinta oleada.

Cabe señalar que luego de meses sin hospitalizaciones por Covid-19 en el estado de Guanajuato, nuevamente se registraron ingresos a hospitales, aunque éstos fueron de menor gravedad; en ese sentido, la Secretaría de Salud del estado continúa recomendando el uso de cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados y con poca ventilación, además de exhortar a la población a no bajar la guardia.

La jornada de vacunación para menores de 12 a 14 años de edad en la entidad, que se llevó a cabo del 27 al 29 de mayo, se retrasó debido al desabasto de jeringas y el líquido diluyente para el biológico, pese a que la Secretaría de Salud recibió desde el pasado 6 de mayo más de 160 mil dosis de esta vacuna contra el Covid-19.