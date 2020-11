Aplicadas 75 mil dosis vs influenza

IRAPUATO, GTO.- A pesar de que de que no se han detectado casos de Influenza AH1N1 en los municipios, es necesario que las personas, principalmente los más vulnerables, acudan a los centros de salud a aplicarse la vacuna contra la enfermedad, pues hasta ahora la Jurisdicción Sanitaria VI lleva una cobertura de 44% de dosis en la meta de 170 mil aplicaciones.

José Luis Martínez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, que comprende los municipios de Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Huanímaro, Pueblo Nuevo y Cuerámaro, aseguró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso de Influenza AH1N1, esta al ser una de las enfermedades más presentes durante la temporada invernal y que más propensos son a tenerla las personas de grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad.

CUADRO

Van aplicadas 44% de las 170 mil vacunas contra la Influenza AH1N1 en los municipios de Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Huanímaro, Pueblo Nuevo y Cuerámaro.

Por ello, la Jurisdicción Sanitaria VI inició desde hace semanas la aplicación de las vacunas contra la Influenza en los 74 centros de salud de los seis municipios, lo que ha permitido que se tenga una cobertura de 44% de vacunas aplicadas, que representan poco más de 75 mil 425 dosis.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Localizan a la pequeña Kelly Natalia quien se reportó desaparecida en Monte Blanco en Huanímaro

Policiaca Lesiona agente de GN a policías municipales

La meta para el 31 de diciembre, es aplicar 170 mil vacunas en la zona de la Jurisdicción Sanitaria VI, mientras que en municipios como Irapuato, van 45 mil 624 vacunas aplicadas.

“Ningún caso de Influenza se ha registrado, pero es muy importante que la gente se vacune, pues si le llegara a dar la enfermedad no sería un caso grave, la vacuna no impide que te enfermes, pero sí que no se vuelva crítico”.

Por ese motivo, José Luis Martínez Cendejas hizo un llamado a la población, especialmente a las mujeres embarazadas, adultos mayores y a quienes tengan niños menores de cinco años, a que acudan a los centros de salud para aplicarse la vacuna, así como también aquellos que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, al ser factores de riesgo y más vulnerables a tener la enfermedad.