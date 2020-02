Apartan lugares pese a que está prohibido

Pese a que apartar lugares de estacionamiento en vía pública es una práctica prohibida por el reglamento de vialidad, esta sigue realizándose en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves donde los visitantes aseguran que cada vez es menor el área para estacionarse.

Compradores en el mercado Tomasa Esteves denunciaron la falta de estacionamientos que existe en este lugar, a esta situación se le agrega que los pocos espacios que existen son apartados por los mismos locatarios quienes colocan cajas, botes o algún otro objeto con la finalidad de que no se estacionen.

Mariana comento “Venimos al mercado porque es más barato que ir a un centro comercial pero aquí no hay donde te estaciones la calle ya está llena de puestos y los pocos lugares que quedan están apartados por los mismos comerciantes y ya me paso que moví una caja que estaba apartando un lugar y hasta se enojaron, entonces que no se quejen de que la gente no viene si muchas veces ellos lo provocan”

Esta situación se repite en distintos puntos de Salamanca donde si existe un lugar que sea concurrido los mismos vecinos colocan postes para evitar que la gente se estacione situaciones que a menudo causan discusiones entre automovilistas y propietarios de casas.