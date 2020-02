Aparece misterioso polvo blanco sobre algunas colonias de la ciudad

Vecinos de colonias Villa Bonita y Las Torres reportaron la caída de un “Polvo blanco” en el transcurso de la madrugada, mismo que observaron sobre las cocheras, banquetas y automóviles, además de un olor fuera de lo común.

Habitantes de estas colonias amanecieron con cocheras y autos cubiertos por un polvo blanco del cual desconocen su procedencia y su composición, lo que les provoco alarma ya que al comenzar a retirarlo les provoco ardor de nariz y dolor de garganta y desconocen si esto les pueda representar un riesgo mayor para la salud.

Natalia Razo comento “Al salir por la mañana a barrer mi cochera y la banqueta me percate de este polvo estaba por todas partes, en el coche, en las plantas y me empezó a provocar dolor de garganta y estornudos, también había un olor como a acido, no se… algo fuera de lo común pero desagradable”

“Este polvo estaba por toda la cochera, lo comencé a barrer y me provoco ardor en garganta y nariz, a mi no me había tocado esta situación anteriormente y me preocupa que pueda afectar mi salud” comento Andrea.

Por lo que piden a las autoridades correspondientes atender esta situación, para evitar afectaciones a la salud y al medio ambiente.