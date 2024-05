Anuncian cierre de estacionamiento del Tomasa Esteves en Salamanca, por instalación de casillas

Luego de que a través de un comunicado, el Gobierno Municipal informó sobre el cierre y uso del estacionamiento del mercado Tomasa Esteves, para la instalación de casillas, locatarios de la central de abasto solicitaron a las autoridades realizar el despeje vehicular de la periferia y hacer respetar el tiempo de aparcado en la vía pública, para que puedan los usuarios acceder a la zona comercial.

"Es la primera vez que se va a cerrar el estacionamiento por elecciones desde hace 50 años que se fundó el mercado, no sabemos si sean casillas especiales si es para que vote la gente que es vecina de esta zona, porque para los comerciantes no lo pues no es cada uno tiene su dirección de su credencial en sus colonias o comunidades, ojalá que también se contemple el ordenamiento alrededor para que estén disponibles los espacios de la calle, y los tránsitos que estén retirando y viendo que solamente se ocupen por la hora establecida para que esto no nos pegue y nos afecte en nuestras actividades ya que el fin de semana son los mejores días para nosotros en especial sábado y domingo", argumentó Jesús Rodríguez locatario.



Otra de las inquietudes de los de esta zona, es que haya restricción de acceso y circulación en las calles aledañas, como se ha realizado en los últimos años durante días festivos como fin de año, la víspera de nochebuena y el 15 de septiembre, estrategia que ha sido contraproducente para las actividades comerciales ya que las ventas caen 50% a comparación de cuando no se aplicaban filtros.

"Nos afecta un poco sí, pero no mucho, porque la capacidad del estacionamiento está rebasada, si caben 50 carros son muchos, lo que sí nos queremos es que nos cierren las calles como lo hacen cada año para Navidad ahí sí nos va muy mal en ventas ya que la gente no llega al mercado y lógico se va a comprar a otras zonas con mayor acceso y movilidad que deberíamos tener si las autoridades y los tránsitos no vinieran a platicar con los comerciantes de la periferia y quiénes invaden las calles", declaró Hernán Zavala.



A pesar de estas solicitudes e inquietudes, el comunicado que se emitió por parte del área de Comunicación Social únicamente se enfocó en informar el cierre del estacionamiento.

"El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que el estacionamiento del Mercado Tomasa Esteves permanecerá cerrado para los usuarios durante toda la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio (...) Esta medida se debe a que en dicha área serán instaladas casillas para la votación correspondiente (...) Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y planificar con anticipación sus visitas al centro de abastos, considerando que no habrá disponibilidad de estacionamiento en esa área durante el día mencionado. Agradecemos su comprensión y colaboración."