Anuncia Sheffield su regreso a trabajar; ya no tiene coronavirus

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció a través de su cuenta de Twitter que tras practicarse un exudado faríngeo y nasal, se ha confirmado que ya no es portador de coronavirus.

Incluso, dijo que se reincorporará a sus labores en el gabinete federal el próximo lunes 18 de mayo, pues este jueves terminó su aislamiento de 14 días.

Acabo de recibir el resultado de la prueba por exudado faríngeo y nasal que me practiqué ayer, al haber transcurrido catorce días en aislamiento;estoy contento de compartirles que ya no se detectó presencia del tristemente célebre,coronavirus. ¡Hoy termina mi aislamiento! — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 15, 2020

“Me reincorporo a mis labores –esenciales- a partir del lunes 18 de mayo. Estoy contento de no haber contagiado a nadie fuera de mi familia: mi esposa y mis hijas, quienes también ya están libres del virus y quienes siempre estuvieron asintomáticas” (sic), refirió Ricardo Sheffield.





Sheffield Padilla anunció el pasado sábado dos de mayo que había dado positivo a coronavirus, por lo cual se mantendría en aislamiento, pues aunque era paciente asintomático, debía mantenerse en ese estado para evitar contagiar a más personas.

El titular de Profeco señaló que pudo haberse contagiado durante los recorridos que hizo en mercados y la Central de Abastos de México, como parte del trabajo para verificar el cierre de negocios no esenciales y para evitar que los precios no hayan sido aumentados durante la pandemia.