Anuncia Marcelo Ebrard convoy para la internacionalización de municipios mexicanos

Mérida, Yucatán (OEM-informex). El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció esta tarde en Mérida la realización del Convoy para la internacionalización de municipios mexicanos (CIMM). Se trata de una iniciativa del gobierno de México para promover oportunidades de inversión y cultura de municipios mexicanos en otros países.

La primera edición se llevará a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo en California, en Estados Unidos y está ya confirmada la participación de 41 presidentes municipales de 24 estados, 17 representantes estatales. Visitarán San Francisco y Los Ángeles. En abril se desarrollará la visita al estado de Texas.

Todo 2023 se desarrollarán estos esfuerzos que iniciarán en California y en industrias como Netflix, Uber, Google, Plug and Play, Motion Pictures, encuentros con alcaldes en los países visitados y "think tanks".

El Canciller invitó a los alcaldes a sumarse a esta iniciativa que se extenderá a lo largo del año a países como Japón y Alemania.

El Canciller informó que esta iniciativa parte del reconocimiento de que el gobierno federal puede usar su capacidad de interlocución con empresas potriles al más alto nivel y con tomadores de decisiones.

El Canciller consideró que este esfuerzo permitirá que las ciudades y regiones de México figuren en los planes de los inversionistas globales.

Ebrard relató que, durante dos años buscó sin éxito a Elon Musk y que fue durante la pandemia que el propio propietario de Tesla lo buscó para encontrar la forma de que abrieran 127 plantas de proveeduría que estaban cerradas en razón de la emergencia sanitaria. Ebrard concluyó que esa circunstancia abrió la interlocución con ese empresario, misma que ahora desea poner a disposición de las ciudades y regiones.

Marcelo Ebrard indicó a los alcaldes que si no acuden a estos viajes "será porque no les interesaría, porque ellos no van a venir de manera espontánea". Asimismo, añadió que la Cancillería ha elaborado una lista de empresas para desarrollar el CIMM.

El Canciller puso ejemplos de ciudades en los que requieren insumos como en Bombay o Houston, en donde los clusters médicos y la industria de insumos de salud requiere de elementos que ya se fabrican en México.

El Canciller consideró que sólo el 40 por ciento del éxito económico y en inversiones se da por factores externos como el clima, o "el viento a favor" Pero México, advirtió, tiene una moneda fuerte, es uno de los países con mayores acuerdos comerciales y refirió que ya ahora las inversiones esperadas de Estados Unidos y China son crecientes.

Ebrard presentó esta iniciativa ante integrantes de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales, donde figuran presidentes municipales como Renán Barrera, de Mérida, Alejandro Navarro, de Guanajuato, Luis Donaldo Colosio, de Monterrey, Geraldine Ponce, de Tepic, así como los presidentes municipales de Hermosillo, Durango, Pachuca, Saltillo y Mexicali, San Luis Potosí, entre los más importantes.