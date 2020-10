Antros funcionarán al 50% con cambio de semáforo

A partir de este lunes bares, cantinas y discotecas podrán funcionar al 50% de su capacidad al pasar el semáforo de reactivación económica del color naranja al amarillo.

Quienes incumplan con la norma podrían ser sancionados con multa de tres mil 600 o clausura del establecimiento en caso de reincidencia.

El director de Fiscalización y Control informó lo anterior y preciso que no obstante la reactivación autorizada deberán cumplir al 100% con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.

Aclaró que aún no hay autorización para que se realicen festividades patronales por lo que estarán vigilantes de que estás no se lleven a cabo. "Esta es una reactivación económica, no social, por lo que se exhorta a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias estrictas, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

El funcionario señaló que son un aproximado de 800 giros los que estarán reactivándose eventualmente y de manera progresiva en el municipio de acuerdo a como avancen los semáforos epidemiológicos y de reactivación económica.

Informó que en el rubro de bares se tiene un padrón de 58 licencia sin embargo sólo 30 están en función Manifestó que habrá una permanente vigilancia para que se cumpla con la normativa y se evite la propagación del nuevo coronavirus.

Al referirse a las sanciones precisó que de manera previa a la multa se les hace a los infractores un apercibimiento, sin embargo de no acatar las indicaciones se aplica la sanción de tres mil 600 pesos y en caso de reincidencia se puede duplicar la sanción llegando hasta a siete mil 200 pesos e inclusive la clausura.