Anticipan apoyos para adultos mayores por COVID 19

Las personas adultas mayores manifestaron su beneplácito por el anuncio dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de anticipar una ministración bimestral del apoyo económico. Esta acción es una medida de apoyo ante la contingencia por Covid- 19.

Entre los beneficiados de los programas federales aplicados están los adultos mayores quienes ante la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país son el sector de la población más vulnerable.

El beneficiario J. Guadalupe García expreso su agradecimiento ante esta medida presidencial y dijo que “es un buen gobierno, es consciente de los que más lo necesitamos, especialmente de los pobres y los ancianos esto nos ayudará si la contingencia pasa a mayores”.

Carlos, de 67 años, aunque aún no alcanza por la edad este beneficio aplaudió esta decisión tomada por el gobierno pues dijo que “a los adultos mayores ya no se nos da trabajo. Esta pensión saca de muchos apuros y te permite pagar cosas que antes no podías”

Es así como el próximo pago de pensiones será de cuatro meses, equivalente a cinco mil 240 pesos, razón por la cual el presidente también les pidió administrar el dinero como gente responsable que son.