Animalistas piden freno a la crueldad animal en Salamanca

La falta de participación ciudadana y de un marco jurídico apropiado para sancionar el maltrato, crueldad e incluso presunta zoofilia a la que han estado expuestos canes en situación de calle en Salamanca, se ha convertido para que se sigan presentando casos de envenenamiento colectivo como el registrado en la colonia El Pitahayo o el más reciente caso de crueldad animal en que una persona que padece de sus facultades mentales mató y se comió un perro en los alrededores de la colonia Lomas del Prado.

"Esta persona es reincidente, pero no pudimos presentar la denuncia porque a la mera hora testigos no quieren comprometerse, pero si todas las personas que vieron a este tipo que se estaba comiendo, que lo mató nos unimos podemos presentar la denuncia penal, por lo que yo sí quiero invitar a la ciudadanía a reportar a este individuo, ya que si no presentamos la denuncia y acreditamos que es peligroso y violento o qué ha cometido algún delito, no van a poder hacer nada, porque no le antecede nada, porque no se puede iniciar por parte del Ministerio Público una carpeta de investigación si no le aportamos elementos", refirió Argelia Ramírez presidenta de la asociación Salmantinos Unidos por el Bienestar y Respeto Animal (SURBA).

En este aspecto la animalista explicó que, los individuos con este tipo de conductas tienden a escalar los niveles de violencia y agresión, que pueden trasladarse a personas, por lo que urgió a visibilizar esta situación, ya que este incidente surgió de que el animalito en situación de calle defendió a una persona de un

¿Qué es un perro comunitario?

Dentro de los trabajos que han realizado los defensores de los animales en situación de calle, es el que se reconozca la figura de losde los quea la fecha se ha logrado integrar al proyecto más de, sin embargo se estima que en el municipio existen más de

Se denomina perro comunitario al que no tiene un dueño en particular, pero que una comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos.