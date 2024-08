Exigen justicia en Salamanca por muerte de perro en circunstancias controvertidas

Animalistas de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal, Ángeles Rescatados y vecinos de la colonia Constelación exigieron al director de Servicios Públicos Municipales Aarón Gasca Aguinaco esclarecer los hechos luego de que el pasado miércoles la mascota Sombra fuera dormida luego de que presuntamente atacara al director de Alumbrado Público.

“Tenemos evidencia de que el perrito ni siquiera salió de aquí, aquí lo mataron, nosotros hablamos con el encargado del Centro de Control y nos dijo que estaba allá, que estaba bien y que hoy nos la iban a entregar. Para un perro que sea catalogado como agresivo, debe de ser analizado por un especialista y posterior a su diagnóstico se debe determinar si es agresivo o no”, explicó Argelia Ramírez integrante de SURBA.

Los habitantes de esta zona han referido que el caso de la perrita Negra no ha sido el único que se ha registrado en esta zona, que han sido más como fue el tema de Moka una perrita que también se encontraba en las instalaciones, los cuales los dieron a conocer a través de diversas pancartas colocadas a las afueras de las instalaciones de Alumbrado Público ubicado en la colonia Constelación.

“No se desde cuando hagan este tipo de cosas, hace tiempo también tiraron una perrita con sus perritos, y ella regresó a este lugar, siempre han sido así el anterior jefe también ha sido así; comentan que por eso trajeron los gatos, porque los perritos siempre han estado aquí y desconozco el porqué trajeron gatos a estas instalaciones”, señaló Sandra, vecina de la zona.

Ante estos comentarios, trabajadores dijeron estar a favor de las exigencias de los animalistas, “A nosotros tampoco nos pareció eso, nos están amenazando para que no hablemos. Este perrito creció aquí (Sombra) entonces los vecinos le daban alojamiento en diversas casas de la zona, nunca agredió a nadie. Todo sucedió por una persona trajo tres gatos y por instinto los perros los persiguen y mordió a un gato y al siguiente día nos dieron la noticia de que se lo habían llevado y cuando llegamos nos enteramos de eso e intervinieron unas personas por órdenes del jefe Aarón, aquí mismo la inyectaron y desde aquí se la llevaron muerta. A nosotros nos dijeron que nos iban a levantar actas porque nos manifestaron en redes”, explicó un trabajador de Alumbrado Público.

Director de Servicios Púbicos Municipales agregó que si se había presentado una agresión por parte del can llamado Sombra

En este mismo sentido, el titular de la Dirección de Servicios Públicos municipales reiteró que se tomaron las decisiones de llamar al Centro de Control Animal para que se hicieran cargo de Sombra, luego de presuntamente agrediera al director de Servicios Públicos Municipales.

“El perro agredió al director de Alumbrado Público, no tiene lesiones. Aquí tenemos gatos porque es un área natural. Los perros no salen de aquí hasta donde yo tengo entendido, yo no soy el experto en animales, por eso mismo llamé a los de Control Animal, La acusación de que yo lo maté está demás, yo no ordené la muerte. Aquí es una bodega en donde normalmente hay criaderos en donde se fumiga como cualquier otra bodega, también tenemos ese tipo de roedores y por eso teníamos gatos aquí”…”Tengo entendido que ya tenía más cinco años aquí y que yo tenga conocimiento que no se ha registrado un hecho así”, argumentó Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos municipales.

A pesar de las intimidaciones que se realizaron hacía el personal de Alumbrado Público sobre hablar al respecto de lo ocurrido con sombra, la perra que fue dormida, los animalistas reiteraron su apoyo hacía los trabajadores de esta dependencia municipal.