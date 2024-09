Andrés Rodríguez, el salmantino que ha dedicado su vida a la Protección Civil

Cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, fecha que se estableció para recordar las experiencias que dejó el terremoto ocurrido en 1985 en México. En este ámbito, México tuvo su desarrollo más importante a partir de ese desastre natural y desde entonces hombres y mujeres han dedicado su vida a ayudar a otros, al igual que Andrés Rodríguez, quien desde hace 16 años decidió unirse a la brigada en Salamanca que en este 2024 cumple su 25 aniversario, en la que ha compartido sus más de dos décadas de experiencia en trabajar en el área de seguridad en empresas químicas; en su camino ha encontrado momentos gratos, tristes e incluso trágicos.

En mayo de 1986, ocho meses después de los sismos que impactaron gravemente a la Ciudad de México en septiembre de 1985, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de un desastre; por ello, cada 19 de septiembre todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Local realizan simulacros de evacuación, con escenarios supuestos de sismos e inundaciones.

“En ese entonces yo no sabía que era Protección Civil la verdad, me llamaba mucho la atención por lo que yo los veía, entonces llega un momento en que tomé la decisión de buscar una oportunidad aquí y me la dieron hace 16 años, la verdad es un orgullo pertenecer a una dependencia como tal, por todo lo que se hace, por todo lo que se apoya a la ciudadanía, porque todo lo que se ayuda, hay momentos tristes y momentos de mucha satisfacción, pero lo que más nos deja a nosotros es a veces el que se acerque una persona y nos diga gracias por el apoyo, creo que eso nos llena de satisfacción y con eso nos damos a lo mejor por bien servidos con la ciudadanía que es agradecida”, compartió.

Andrés Rodríguez una vida dedicada a la Protección Civil en Salamanca. / Fotos / Oswaldo Durán / José Almanza

Dentro de sus experiencias, el brigadista salmantino relató que hace algunos años, una madre de familia pidió auxilio luego de que su hija cayó al patio de la casa vecina, mientras la menor estaba inconsciente, el personal de Protección Civil realizó las labores de rescate, extracción y traslado para evaluación médica, la madre, días después regresó y agradeció a los rescatistas por su oportuna respuesta que gracias a ella la niña logró sobrevivir.

“Mi esposa y mis dos hijos ellos están conmigo desde siempre, sufriendo las consecuencias de que tenemos que salir en la madrugada, tenemos hora de entrada, pero no de salida y detallitos de ese tipo, pero ellos están contentos por porque a ellos mismos se les acerca la gente para agradecerles aunque no sea directamente a nosotros porque no nos ven pero igual, con compañeros han llegado gente a la que les han salvado la vida ya de grandes a agradecerles, hablar de cosas tristes pues son muchas también, pero yo creo que son más las buenas por las que nos sentimos orgullosos por el cual pertenecemos a esta dirección”, añadió.

Este 2024 la instancia preventiva cumple su 25 aniversario. / Fotos / Oswaldo Durán / José Almanza

Hoy en día, hay cientos de voluntarios pertenecen al Sistema Nacional de Protección Civil y su propósito es efectuar acciones coordinadas para la protección de la población contra los peligros que se presenten en nuestro territorio, ya sean de origen natural, como los sismos o huracanes, o aquellos originados por la actividad humana que puedan eventualmente terminar en un desastre.

Cada 19 de septiembre se realizan simulacros de evacuación, con escenarios supuestos sismos e inundaciones. / Fotos / Oswaldo Durán / José Almanza