Analizan iniciativa para atender la perspectiva de género en obra pública

Guanajuato, Gto. La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso de Guanajuato, analizó la iniciativa en materia de obra pública con perspectiva de género, propuesta hecha por el Grupo Parlamentario del PAN.

La misma busca fomentar la inclusión laboral de mujeres en el sector de la construcción, donde resaltaron los mensajes de mujeres que trabajan en el gremio y exigieron cancha pareja para seguir laborando en su profesión.

Por su parte, Raúl Silva Ávila, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Guanajuato (CMIC), manifestó que, de las 44 delegaciones a nivel nacional, Guanajuato destaca en la eliminación de la desigualdad en la industria.

Dentro de las intervenciones, ingenieras, arquitectas y mujeres de la industria de la construcción coincidieron sobre la necesidad de que haya piso parejo, no solo en el trato hacia las mujeres eliminando la misoginia, también sobre las obras o contratos que se designan. De igual forma, expresaron que se debe respetar su rango, pues en muchas ocasiones no se les dice ingenieras o arquitectas, además de que no se les toma en cuenta.

También coincidieron que las mujeres deben dejar de verse o tratarse como que solo pueden estar en puestos administrativos dentro del rango de la construcción, pues también hay muchas profesionistas que están preparadas para ejecutar obra y dirigir.

María Dorado, arquitecta en el estado, dijo que la desigualdad que viven en parte es por lo estereotipos generados, pues se dice que licenciaturas como ingenierías no son para mujeres, y son solo para hombres. También dijo que esos actos se dan por la falta de programas y apoyos específicos para las mujeres.

“La participación de la mujer en obra pública es baja, resulta fundamental conocer de manera sistémica la situación imperante que puede darse por la presencia de estereotipos de género, pero también puede darse por la falta de apoyos para la mujer”.

Por su parte, Elizabeth Soto, señaló que hoy la industria de la construcción requiere la fuerza de las mujeres y subrayó que es necesario que se den las mismas oportunidades en la ejecución de obra pública, lo que motivará a más jóvenes a estudiar ingeniería civil.

“Lo que esperamos es tener las mismas oportunidades de trabajo indistintamente al género que tenemos, evidentemente demostrando la capacidad que cada una tiene en el ramo que se desempeña”.

Finalmente, el presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, Alfonso Borja Pimentel, comentó que una iniciativa que tendrá un alto impacto en la sociedad requiere estar acompañada de la opinión de la ciudadanía y aseguró que como legisladores harán lo necesario para que la igualdad en este sector productivo sea una realidad en Guanajuato.