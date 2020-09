Analizan contraer un tercer crédito

Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Guanajuato, confirmó que sí hay una intención de contratar un nuevo crédito para enfrentar el recorte presupuestal por parte de Gobierno Federal y éste sería de entre cuatro mil y cinco mil millones de pesos; sin embargo, aseguró que éste no sería una lápida para las finanzas estatales ni mucho menos se trataría de un acto populista, sino de un endeudamiento técnico y bien sustentado.

“Yo sí mandaría un mensaje de tranquilidad, de que no vamos a caer en un tema ni de impago ni vamos a hacer una lápida para el estado de Guanajuato; mientras las calificaciones crediticias nos sigan dando ese aval, vamos a hacerlo (solicitar un crédito)”.



Héctor Salgado Banda | Secretario de Finanzas de Guanajuato.





Durante su visita a Irapuato, Héctor Salgado Banda explicó que ante el recorte de más de siete mil millones de pesos que se estima tenga Guanajuato para 2021, es necesario aprovechar que calificadoras como Fitch Ratings, Standard and Poors y Moodys avalan la situación financiera de Guanajuato, por lo cual no es descartable un nuevo crédito para el estado.













“La deuda la satanizan los que no le entienden mucho a este tema, nosotros no nos vamos a endeudar por endeudar, no vamos a poner una lápida al ciudadano guanajuatense, porque lo dice Fitch, lo dice Standard and Poor's, lo dice Moody's que Guanajuato tiene las mejores condiciones crediticias, presupuestales, no tenemos pasivos contingentes, en términos de duda PIB, de deuda presupuesto, de deuda participaciones Guanajuato está dentro de los primeros lugares, entonces si tenemos una falta de recursos ¿cómo reactivamos la economía?

“Si tenemos las mejores condiciones para hacerlo, tomemos esa posibilidad que muy pocos estados tienen, yo diría que uno o dos estados pueden hacerlo, entonces ante esa falta de recursos, tomemos esa opción, pues esa es inversión pública productiva, es una Ley de Disciplina Financiera que tenemos que cuidar y que todos tenemos que cumplir, entonces si no aprovechamos esta oportunidad y esta coyuntura, no sé de dónde vamos a tener recursos”, dijo en entrevista el funcionario estatal.

Guanajuato ha solicitado ya 10 mil 350 millones de pesos de crédito para hacer frente a los recortes federales y aún así sigue teniendo finanzas sanas.

Héctor Salgado Banda adelantó que este miércoles se dará la tercera subasta de dos mil 600 millones de pesos que faltan del primer crédito por cinco mil 350 millones de pesos, los cuales se utilizarán para hacer frente a las afectaciones que causó la pandemia.

“Estamos en análisis (del nuevo monto a solicitar), estamos a la espera del paquete federal, una vez que ya tengamos los datos, estaríamos trabajando en el cálculo, vamos a esperar a que se ratifique en el Congreso para ver si hay algún cambio y que puedan venir más recursos para Guanajuato, de que se negocie en la Cámara de Diputados; son datos generales, yo estimaría que entre cuatro mil, cinco mil millones de pesos, no voy a pedir 20 mil, 30 mil millones de pesos porque ni me los van a prestar y estaría yo violando la ley, hay reglas del juego para pedir deuda y hay un seguimiento muy estricto por parte de las calificadoras, que son las principales revisoras”.









Héctor Salgado Banda dijo que no se descarta un nuevo crédito para Guanajuato.





Presupuesto casi similar al de 2020





Por otro lado, Héctor Salgado Banda adelantó que también se trabaja en la elaboración del Paquete Fiscal 2021 de Guanajuato, del que dijo será un presupuesto austero y elaborado con base cero, es decir, destinado sólo para aquello realmente necesario.

“Estamos trabajando en el Paquete Fiscal, lo presentamos en noviembre, ahorita estamos haciendo una revisión de todas las dependencias, ya vamos muy avanzados, estamos haciendo un presupuesto con base cero, no va a ser inercial de que la inflación (...) yo creo que va a ser un presupuesto similar a este año, por la pandemia que nos tiene con un tema de crisis económiua muy importante”.

Inclusive, no descartó que pudiera haber ajuste en plazas de trabajadores estatales, como ya se hizo el año pasado para reducir la nómina de Guanajuato.