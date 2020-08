Analiza Odeco quejas por cobro de colegiaturas

Roberto Loya Hernández, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Miguel Hidalgo, refirió que han recibido un promedio de 10 quejas de estudiantes de escuelas privadas luego de que se han inconformado porque el cobro de las colegiaturas no han disminuído y ellos han pagado por clases presenciales y no virtuales.

Un total de 10 quejas han recibido. / Fotos: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Manifestó que algunas de las quejas también han sido por el cobro indebido del servicio de transporte que ofrecen algunas instituciones educativas, ya que durante el periodo de la pandemia no hay traslado de estudiantes a los planteles educativos.

Se quejan alumnos de escuelas privadas por presunta retención de documentos luego de que han solicitado cambio de escuela

"Hemos estado recibiendo quejas a las Odecos, aquí en la Miguel Hidalgo no es la excepción hay algunos casos y nos indican que no ha habido descuentos y que si ha habido cobros de transporte cuando en esta etapa no hay clases presenciales".

Señaló que por ello se encuentran analizando el acuerdo que establece las bases mínimas que regula la comercialización de los servicios educativos de nivel básico y medio superior del 10 de marzo de 1992 para conocer si efectivamente las instituciones están realizando cobros indebidos.



"Estamos revisando el acuerdo que establece las bases mínimas de la comercialización de los servicios educativos para ver si hay algún desperfecto y de ser así nosotros procederemos a sancionar".