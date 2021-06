Ampliar camellón evitará accidentes

Debido a los constantes accidentes que se han presentado en el cruce semaforizado cerca de la colonia Campestre las Flores, habitantes de la zona exigieron a las autoridades la colocación de una extensión de la base del semáforo que permita que quienes tomen el carril que es usado para el retorno puedan circular derecho rumbo a la salida a León, lo cual ha provocado decenas de accidentes en la zona.



Los propios habitantes de Campestre de las Flores han realizado una maqueta de propuesta, la cual consiste en extender la base del semáforo, para evitar que quienes van por el carril de retorno puedan circular rumbo a la salida a León y así evitar más accidentes.





Colonos hacen llamado a las autoridades a escuchar sus peticiones.







“Definitivamente nos hace mucha falta que extienda esa base del semáforo, los conductores no lo alcanzan a ver y se van de largo ya que no hay nada que delimite hasta donde es permitido y los vehículos que están esperando cruzar o retornar son los que son impactados por la falta de ese pedazo de banqueta. “Ya cuando invito a alguien a mi casa, estoy con la constante preocupación de que no les vaya a pasar nada y les recalco que tengan mucha precaución. Se trata de un tema muy serio y ni el personal de Transito ni el de Obras Públicas, nos hacen caso”, comentó Gerardo Sandoval, quien reside en esta colonia.



Por ello, los habitantes dela colonia esperan que pronto se tomen cartas en el asunto para salvaguardar las vidas de los que todos los días pasan por esta zona.



Y es que ese tramo es uno de los más transitados de la ciudad, ya que por ahí pasan diariamente miles de automóviles, camiones de personal o de pasajeros que salen rumbo a empresas de Castro del Río, de Silao o León, así como a los centros educativos del Polígono del Conocimiento, por lo que se hace urgente complementar la obra, para así evitar más accidentes.