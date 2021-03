AMLO envió a Sheffield a León para deshacerse de él: PAN

El presidente interino del Comité Direcito Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo López Mares, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “se quiso deshacer de Ricardo Sheffield y lo mandó a perder a León”.

Esto, luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunciara su renuncia que será efectiva a partir del próximo 15 de marzo, para contender por la candidatura a la presidencia municipal de León por el partido Morena, por lo que el dirigente estatal del PAN le dio la bienvenida a la contienda y señaló que eso no significa una preocupación para el partido blanquiazul.

Así Lo Dijo...

"Yo en lo personal creo que el presidente de la República se quiso deshacer de Ricardo Sheffield y lo manda a perder acá a León”.

Eduardo López Mares | Dirigente estatal interino del PAN.





"En el caso del exprocurador del Consumidor, pues bienvenido a la contienda, pero qué pena que Morena piense en ofrecer como propuesta a una persona que ha sido removida de su cargo por el Presidente de la República, qué pena que por la falta de resultados lo manden acá a los leoneses", dijo el dirigente estatal panista.

Lopéz Mares cuestionó el trabajo de Ricardo Sheffield al frente de la Profeco, en donde dijo no logró controlar los precios excesivos en las gasolinas, en la crisis por la escasez de oxígeno, donde la dependencia a su cargo no dio resultados.

Además, el dirigente estatal panista cuestionó la posible intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, pues de acuerdo con Ricardo Sheffield Padilla habría decidido ir por la candidatura a la presidencia municipal de León porque así se lo pidió el propio mandatario nacional.

No obstante, Eduardo López Mares señaló que Morena sólo da muestra de que está improvisando candidaturas al no tener proyectos concretos para los guanajuatenses.

“No podemos improvisar candidatos, porque cuando se hace eso, cuando se improvisa, como lo hacen otros se puede ofrecer un gobierno con improvisaciones, un gobierno de ocurrencias,un gobierno de malos manejos”.

El líder interino del PAN en Guanajuato dijo que no preocupa que Ricardo Sheffield entre en la contienda por la candidatura, pues dijo que el partido blanquiazul ha decidido enviar a una mujer “limpia, honesta, una mujer que sí puede estar en las calles, una mujer que no la nombra el presidente de la República y es una mujer que surgió de procesos internos de Acción Nacional y sobre todo es una mujer que sí sabe del manejo de los recursos y sí sabe de seguridad y de obra pública y de todos los temas, pues no es improvisada”.