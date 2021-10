AMLO castiga a Guanajuato porque ciudadanos lo rechazan

El presidente del Comité Directivo del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, dijo que el presidente de México, López Obrador no es querido por la ciudadanía de la entidad y dijo que esa es uno de las causas por las que el ejecutivo federal se ha dedicado a recortar el presupuesto al estado en los últimos tres años.





Local Castigo directo de Amlo, los recortes Manifestó que la mejor prueba de que la forma de gobernar de López Obrador no es del agrado de los guanajuatenses han sido las contiendas electorales del 2018 y 2021 en las que los ciudadanos le han dado la espalda a AMLO tanto en alcaldías y en diputaciones locales y federales.



"Es una lástima que el presidente de la República no perdone que en Guanajuato no se le quiere, en 2018 no se le apoyó, Guanajuato es el estado dónde perdió el presidente de la República y en este proceso de 2021 volvió a perder a pesar de que utilizaron los recursos públicos y eso no lo perdona el presidente".