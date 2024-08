Amanencen instalaciones del jardín Xidoo con grafitis en Salamanca

Usuarios que acuden jardín Xidoo el cual también es conocido como el jardín de los enamorados han denunciado la falta de elementos de seguridad en estas inmediaciones, lo que ocasionó que hace algunos días fueron grafiteadas, su remodelación se llevó a cabo en el año 2021, en la gestión de Beatriz Hernández.

“Ya tiene días, pero antes estaba la policía en este lugar, dando rondines pero ahora que no hay nadie, hay gente que hasta acude a hacer porquerías en este lugar; El departamento de limpia viene y no lo limpia y está mal porque todo se ve todo el basurero”, señaló Andres Cárdenas, usuario del Jardín Xidoo.



El jardín XIDOO o Jardín de los enamorados fue edificado en el año de 1976 en la administración del ex alcalde Arturo Zavala Rocha, el cual tuvo como homenaje el amor, respeto, lealtad, fé, esperanza, dignidad y orgullo, y fue hasta el año del 2021 en la administración de la ex alcalde Beatriz Hernandez, que se llevó a cabo su remodelación.

, señalaron vecinos de la zona.A un poco más de tres años que esto se llevó a cabo la colocación de tres murales a través de la técnica de azulejo, resaltando la esencia del jardín de los enamorados, siendo uno de los cuatro jardínes con los que se

comentó Andrés.A decir de las personas encargadas de darle una buena imagen a lasno servirá de mucho si la misma ciudadanía no respeta los espacios públicos que son para la misma ciudadanía.

, concluyó María.