Alza en refresco y tabaco no afecta

Francisco Javier González Mijes Director de la Cámara Nacional de Comercio comento que este aumento no afectará la economía de los consumidores, ya que los productos como refresco y tabaco no forman parte de la canasta básica.

El Dato...

“El aumento a estos productos dependerá de el precio que manejen las marcas lideres”. González Mijes.

Además, el Director de la Cámara Nacional de Comercio comento que el aumento a los precios varía dependiendo del producto que se trate y las marcas de estos, ya que en general aumentan todos.

“Todavía es muy variado el precio, ya que aun no está estandarizado, pero si hubo aumentos considerables, un refresco de 600 ml por ejemplo te va a costar alrededor de 15 pesos, todo dependerá también de la marca de estos”. Expresó.

En el caso del tabaco, pasará algo similar, el aumento a su precio dependerá de la marca de este.





El refresco y tabaco son de los productos subieron de precio.





“Por ejemplo, hay cajetilla de cigarro que están constando 60 pesos, se dispararan entre los 70 u 80 pesos, dependiendo también de las marcas, ya que hay algunas que son líderes y otras que no tienen tanta demanda, sus aumentos irán en el rango aproximado de sus precios” dijo González Mijes.

Cabe destacar que esto es un aproximado de los costos ya que un cajetilla de menor costo no va a costar lo mismo que una de mayor, lo mismo pasa con el refresco.

González Mijes añadió, que los comerciantes no se varean afectados con el alza de estos productos, ya que no son productos de primera necesidad y por ende no los afectara.