Alumno de la UG presenta en Italia método alternativo para producción de biodiésel

Marlon Yesid Poveda Pachón, estudiante de la Maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Guanajuato, está participando en la International Conference on Industrial Biotechnology (ICONBM 2022), organizado por la Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica (AIDIC), la cual se celebra esta semana en Nápoles, Italia.

El estudiante de la División de Ingenierías del Campus Irapuato – Salamanca (DICIS), también es miembro del grupo de investigación en Combustibles Alternativos y Motores Térmicos en dicha sede universitaria.

En el evento, el alumno UG presentó los resultados del proyecto “Biodiesel production by hydrodynamic cavitation through an orifice plate”, que fue desarrollado en conjunto con el estudiante de doctorado James Vera Rozo, con el apoyo del Dr. Alejandro Zaleta Aguilar, y bajo la asesoría y supervisión del Dr. José Manuel Riesco Ávila. Ambos son profesores de la División de Ingenierías.

El proyecto consistió en desarrollar un método alternativo para la producción de biodiésel que redujera el tiempo de la reacción de transesterificación (es la reacción de un aceite o grasa con un alcohol en presencia de un catalizador) y, por tanto, minimice el consumo energético. Al hacer esto último, sería posible reducir los costos de producción, logrando que el biocombustible generado sea competitivo en el mercado contra el diésel comercial.

Para lograrlo se diseñó una placa de orificios la cual se imprimió en ácido poliláctico, utilizando una impresora 3D. Esa placa se acopló a un sistema hidrodinámico, generando cavitación a nivel molecular durante el proceso. Como resultado de este nuevo sistema, se logró reducir el tiempo de reacción de 2 horas que dura el proceso tradicional, a solo 20 minutos, ahorrando el 66% de energía consumida.

Es importante resaltar que, en cuanto a las propiedades fisicoquímicas del biodiésel generado por este nuevo proceso, estas cumplen con lo estipulado por las normatividades internacionales para ser considerado de calidad.

La Universidad de Guanajuato y la División de Ingenierías propician que sus estudiantes participen en encuentros especializados que congregan a la comunidad científica internacional.