Alta participación al acudir a vacunarse

A una semana de haber comenzado la aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza, la ciudadanía está en la mejor disposición para participar.





Este biológico comenzó a aplicarse desde el 1 de octubre y culminará el 31 de diciembre, con el pasar del tiempo cada vez son más las personas que están dispuestas a acudir a sus centros de Salud más cercanos para su aplicación.

“Si me voy a vacunar contra la influenza, a pesar de que tengo reacciones alérgicas siempre me he vacunado con excepción de hace un año, pero trato de hacerlo cada año”, dijo Carlos García.

“Si me voy a vacunar, lo hago cada año ya que padezco de rinitis alérgica y para mi es una gran ayuda ya que me ayuda a prevenir la enfermedad y ya lo siento como una responsabilidad propia”, señaló Areli Gutiérrez.





La ciudadanía participara en la aplicación de la vacuna.





“Ya me fui a vacunar, ya que soy diabética y fue al sector que se nos dijo que asistiéramos pronto, por la enfermedad que padezco, considero que debo de cuidarme más”, indicó Ailen Estrada.

“En un principio no quería asistir a vacunarme, porque tenía miedo de que la dosis me hiciera reacción y me enfermará de influenza, pero ya después invenstigue bien y me di cuenta que no pasaba nada, así que si asistiré”, indicó Román Jasso.

“Si en esta ocasión si iré, porque nunca me había vacunado, pero por todo el tema de las enfermedades respiratorias creo que es lo más prudente, para evitar alguna complicación”, explicó Kevin León.

“La última vez que me vacune fue hace dos años, pero este año si tengo un poco de miedo de que me de Covid-Dengue-Influenza, solo espero que las dosis alcancen”, dijo Lizeth Manríquez.

Debido a la pandemia por la covid-19, la mayoría de la gente con la que platicó la OEM, expuso que su salud es prioritaria por lo que bucarán asistir a sus clínicas de salud correspondientes.