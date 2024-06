Alrededor de 40 reportes diarios son los que atiende la delegación de Cruz Roja Salamanca

Alrededor de 30 servicios de atenciones, son los que se realizan por parte de la Delegación de Cruz Roja mexicana, en donde el 30% de estas atenciones son hechos de alto impacto así lo informó el presidente del patronato, Gerardo Candelas Ruvalcaba.

“Estamos teniendo alrededor de 30 servicios diarios o a veces hasta 40, dependiendo de los días o de los fines de semana, hay ocasiones en donde hasta el 30% de ellos son de hechos de alto riesgo; nosotros no certificamos una defunción, dentro del protocolo que hay con las fuerzas de seguridad piden que haya alguna autoridad en materia de salud y puedan dar fe que la persona tiene o no signos de vida, pero la certificación como tal no la hacemos, eso lo hacen las autoridades”, indicó Gerardo Candelas Ruvalcaba, presidente del patronato de Cruz Roja Salamanca.

El pasado viernes 21 de junio se registró un accidente vehicular sobre la calle Cazadora y Aldama, en donde se vio involucrada una unidad de Cruz Roja, lo que afectó las atenciones que se brindan por parte de la benemérita en el municipio de Salamanca.

“En la delegación de Salamanca tenemos nueve unidades que se encuentran en servicio, pero hace unos días perdimos una por un accidente y eso nos afecta en los servicios porque es una de las más nuevas, desgraciadamente nuestro parque vehicular no es muy nuevo, en esta administración hemos tratado de renovarlos, tuvimos la adquisición de un camión de rescate y dos ambulancias nuevas”, indicó.

Candelas Ruvalcaba, finalizó diciendo que “somos una institución que vive de las aportaciones y donativos de la ciudadanía en general y eso a veces no nos alcanza y tenemos que buscar los medios para poder renovar las unidades y poder prestar estos servicios; nuestras unidades más viejas tienen más de diez años de servicio, su mantenimiento es más costoso y más frecuentes sus reparaciones, tenemos una unidad más vieja que tendrá cerca de 15 años de antigüedad y estas son unidades que pueden presentar un riesgo de seguridad para nuestro personal. En cuanto al recurso que se ocupa, además del combustible que tenemos que pagar y el mantenimiento que le tenemos que dar a las unidades ronda cerca de los dos millones de pesos”.

Local