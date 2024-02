Alistan clausura de celdas en relleno sanitario

Salamanca, Gto.- El municipio tendrá un término de una año para la clausura de las celdas 1, 2 y 3 del relleno sanitario, una vez que se inicie el procedimiento correspondiente ante las autoridades ambientales, así lo confirmó Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos.

Te recomendamos: Clausurarán celdas 1, 2 y 3 del relleno sanitario en Salamanca

“Hay un proceso para poder hacer el cierre del relleno sanitario que está ahorita en operación, este proceso tiene incluso un término de hasta un año que se pudiera hacer; una vez iniciado el procedimiento, se tiene hasta un año para poder iniciar el cierre, mientras esté operando el relleno nuevo, las celdas que ya ahorita están agotadas, se tiene que hacer un proceso incluso también para poder ponerle los terraplenes, poder arroparlo, todo eso genera tiempo, todo eso es recurso también y bueno nos va servir muchísimo el estar operando la nueva celda para que nos dé el tiempo y el espacio suficiente para poder operar”, informó.

En este contexto, explicó que el funcionamiento de la cuarta celda permitirá a las autoridades municipales, realizar las adecuaciones necesarias para el cierre de las celdas, cuyo procedimiento se realizará en coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), “va ser un cierre paulatino, tenemos que cerrar celda por celda, porque si no, nosotros mismos no podríamos, no nos alcanzaría el tiempo”.

En cuanto al funcionamiento de los pozos de lixiviados, el director de Servicios Públicos afirmó se encuentran trabajando en óptimas condiciones, lo que aunado a la instalación de una canaleta y filtro, permitirán que estos desechos no escurran fuera del lugar, como los incidentes que se registraron previo que se contará con la nueva infraestructura.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Los pozos de lixiviados están libres, lo que nosotros estamos haciendo y con apoyo de CMAPAS también es que eso está siendo extraído para poderle dar su disposición, pero ahorita los pozos están bien, están trabajando y lo que tenemos que hacer es adelantarnos a la temporada de lluvias, para evitar el escurrimientos y hasta este momento el cárcamo de lixiviados está trabajando correctamente”, concluyó.