Alista PC operativo para la temporada de lluvias

Previo a la temporada de lluvias, la dirección de Protección Civil, prepara el operativo Fenómeno Hidrometeorológico en coordinación con Protección Civil Estatal, en el cual, se realizan recorridos por los diferentes cuerpos de agua en la mancha rural y urbana para remarcar las escalas y vigilar que no se rebase el nivel de agua.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En ese sentido, Dinorath Lastiri Gómez, dijo que la dependencia, se encuentra realizando labores de limpieza y desazolve en: El Dren Sardinas, Cárdenas, Granados, Arroyo Feo y Alacranes, Santa Elena y San Vicente. El operativo arrancó el pasado 15 de mayo y culminará el 30 de noviembre.

Asimismo, informó que, se trabaja específicamente con grupos de Fenómeno Hidrometeorológico, y se realizan recorridos en los diferentes cuerpos de agua en la mancha rural y urbana para remarcar las escalas y vigilar que no se rebase el nivel de agua.

“Se le pide a la ciudadanía no dejar la basura afuera, para evitar que tengamos encharcamientos, mientras tanto, nosotros nos daremos a la tarea de continuar con el monitoreo en la ciudad y trabajar de la mano con CMAPAS, para la limpieza y desazolve (…). Se va a dar a conocer el pronóstico de lluvia, que tenemos para este año, aunque es un poco menos de agua que el año pasado, no tenemos que confiarnos, porque como tenemos el efecto del “niño”, ahorita todo está cambiando y ya se nos presentaron las primeras lluvias, no son fuertes, pero, eso quiere decir que está muy inestable el pronóstico, hay que tomar medidas preventivas”, explicó.

Es así que, se exhortó a la población a evitar tirar basura o cualquier otro tipo de residuo que obstruya el correcto funcionamiento del desagüe, ya que solo con la ayuda de la ciudadanía podemos mantener a nuestra ciudad en óptimas condiciones.

Finalmente se informa que, a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal, se mantiene comunicación con la población para informar sobre las recomendaciones a seguir en esta temporada.