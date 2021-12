Alista Guanajuato éxodo hacia vehículos eléctricos

Guanajuato tiene claro el objetivo: buscará mantener su liderazgo en la producción de vehículos a nivel nacional, pero ya no sólo de los que son de combustión, sino que empezará a construir el ecosistema para migrar lo más pronto posible hacia la fabricación de automóviles eléctricos y con ello en 2030 poder atender la demanda de unidades que requerirá el mercado norteamericano.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, aseguró que el estado se ha tomado en serio el asunto de transitar hacia los vehículos eléctricos y para muestra dos acciones que dan muestra de ello: en la gira que el mandatario estatal realizó por Europa en septiembre pasado, logró concretar inversiones de empresas que tienen la vocación de fabricar piezas para vehículos eléctricos y comenzar con esa reconfiguración desde la proveeduría; la segunda, que el gobierno guanajuatense apostará por los vehículos eléctricos y poco a poco su flotilla de unidades para dependencias serán de coches que funcionen a base de electricidad o en el menor de los casos que sean híbridos.

“Los coches de gobierno, de funcionarios, supervisores y demás vamos a buscar que las próximas licitaciones que se hagan a partir de hoy en gobierno del estado sean coches híbridos o eléctricos, tenemos que poner el ejemplo y empezar a ver cómo bajamos nuestros niveles de emisiones”, aseguró el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que los vehículos eléctricos se estarían adquiriendo a partir de la próxima licitación, salvo los vehículos de los cuerpos de emergencia, como ambulancias o patrullas, que aún no entrarían en este esquema en donde se les necesita con operatividad al 100%, con lo cual el estado sería el primero en todo el país en adoptar estos autos.

El ecosistema está en Guanajuato

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que Guanajuato tiene todo para crear el ecosistema perfecto para la fabricación de vehículos eléctricos.

Sin embargo, señaló que la mudanza hacia la fabricación de vehículos eléctricos tiene que iniciarse a la brevedad, no sólo porque no es lo mismo producir un vehículo que funcione con electricidad que uno de combustión, sino porque además es la apuesta mundial y Guanajuato no debe quedarse fuera, sobre todo porque en su territorio tiene instaladas a siete empresas automotrices, de las más importantes a nivel mundial.

“¿Por qué no es igual construir un auto de combustión que un auto eléctrico? El valor del auto de combustión está en el motor, el valor del auto eléctrico está en las baterías. Un motor de combustión se arma con más de dos mil 500 piezas, un motor eléctrico tiene alrededor de 250 piezas, son coches completamente diferentes; si nosotros no nos aplicamos en reconvertir nuestras proveedurías para fabricar autos eléctricos, va a llegar un momento en que estas plantas cerrarán, pero si aprovechamos la oportunidad, y nos quedan nueve años para cumplir ese objetivo trazado a 2030, para generar proveeduría de coches eléctricos para que este ecosistema florezca y las empresas automotrices instaladas en México se reconviertan para fabricar coches eléctricos, estaremos dándole viabilidad otros 50 años por lo menos a la industria automotriz en nuestro país”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció el pasado 10 de octubre que su gobierno buscará impulsar a Irapuato como la meca para la producción de vehículos eléctricos. Pero, ¿por qué Irapuato?

La respuesta es sencilla: en Irapuato han 123 empresas proveedoras del sector automotriz y que surten para plantas como General Motors, Hino, Mazda, Toyota, Honda, además de la fábrica de motores de Volkswagen y por si fuera poco tiene instalada en su territorio a la fábrica de transmisiones de Ford.

“Es algo que Irapuato tiene que entender, porque creo que está destinado a ser el polo de desarrollo de los coches eléctricos”, dijo el gobernador de Guanajuato, en donde señaló que el ecosistema para fabricar estos vehículos eléctricos se tiene que generar, desde la capacitación de trabajadores hasta la reconversión de las líneas de producción.

2030, la meta

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expuso que 2030 es la meta para estar de lleno en la fabricación de vehículos eléctricos.

“La llegada de Biden a Estados Unidos y el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París hizo que 16 estados de la Unión Americana hablaran de que en 2030 ya deben estar usando los coches eléctricos, pero también con la llegada de Biden aumentaron otros 14 estados, con lo cual ya son 30 estados de la Unión Americana que van a tener coches eléctricos en 2030 por ley y esto representa el 50% del mercado americano de los coches eléctricos”.

“¿Qué pasará entonces? Las plantas automotrices que están en México, como Volkswagen en Puebla, Nissan en Aguascalientes, Toyota en Apaseo el Grande, Mazda en Salamanca, General Motors en Silao, están en nuestro país para darle servicio al mercado norteamericano, pues 70% de los vehículos que aquí se producen se van a Estados Unidos; si nosotros no hacemos una reconversión a autos eléctricos en la manufactura y en la fabricación, estas plantas automotrices terminarán por bajar su producción y en el mediano plazo estarán cerrando”.

No obstante, para Guanajuato el escenario no se ve adverso y eso lo pudo comprobar en su gira por Europa, en donde pudo atraer empresas como Proma, dedicadas a hacer asientos traseros para vehículos eléctricos de la firma Volkswagen, en su planta de Chatanooga.

Por ello, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que ha estado dialogando de cerca con las empresas instaladas en el estado, quienes a pesar de las tensiones económicas mundiales, han refrendado su compromiso por mantenerse en el estado, en donde las nuevas inversiones que hagan serán para esta mudanza hacia la fabricación de vehículos eléctricos.

“Estamos en una posición en donde Guanajuato ya puede decidir qué empresas quiere que lleguen y definitivamente las inversiones que habrá en el corto y mediano plazo deberán ir para la reconversión y fabricación de vehículos eléctricos”.