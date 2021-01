Alista Guanajuato compra de vacunas contra Covid-19

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, celebró el anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para autorizar a estados y a la Iniciativa Privada la compra de la vacuna contra la Covid-19 y dijo que iniciará la búsqueda de opciones para traer el antígeno al estado.

“Celebro la decisión del Pdte. @lopezobrador_ de permitir que los estados e iniciativa privada adquieran la vacuna #Covid19, como Gobernador de #GTO estoy con mi equipo para explorar todas las opciones de adquirir a la brevedad posible la vacuna para las y los guanajuatenses” (sic), escribió el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter.

Celebro la decisión del Pdte. @lopezobrador_ de permitir que los estados e iniciativa privada adquieran la vacuna #Covid19, como Gobernador de #GTO estoy con mi equipo para explorar todas las opciones de adquirir a la brevedad posible la vacuna para las y los guanajuatenses. — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) January 22, 2021

Desde el año pasado, Guanajuato apartó mil millones de pesos de su presupuesto para la compra de vacunas contra la Covid-19; sin embargo, luego de que les fuera informado a los estados que sólo el Gobierno Federal era el único facultado para adquirir las vacunas, el recurso fue invertido en otras obras para el estado; sin embargo, Guanajuato tiene otro fondo base de aproximadamente 100 millones de pesos para adquirir vacunas y con las cuales se podrían adquirir poco más de medio millón de dosis, si se toma en cuenta que cada antígeno tiene un precio aproximado a los ocho dólares, pero no se descarta armar una bolsa con más recursos y traer suficientes dosis al estado.

Fue durante la conferencia de prensa de prensa mañanera del viernes en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los gobiernos estatales y la iniciativa privada “son bienvenidos” para poder comprar la vacuna contra la Covid-19.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Acuerdan estrategia para disminuir violencia en Guanajuato

Explicó que el requisito es que deben de informar cómo, dónde y a quién vacunarán, exhibir los contratos para verificación de precios y que cuenten con las autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud.

“No es fácil conseguir la vacuna, desgraciadamente no alcanza la producción (…) He escuchado a quienes dicen que van a comprar vacunas y no es tan fácil, es cuestión de poner orden ."