Alice Danae padece malformación de oído

Alice Dánae es una pequeña de 2 años que sufre microtia derecha, que es una malformación en el oído interno y externo , lo que le ocasiona problemas en su desarrollo; por lo que se organizaran actividades para obtener fondos y poder darle un tratamiento adecuado.

Mariana Alfaro mama de Alice comento que la pequeña padece de una malformación en su orejita derecha , ya que no se le desarrollo su oído medio y el externo , “hasta hace 2 meses nos enteramos que se debe tratar el padecimiento, aquí en salamanca los doctores nos decían que la niña se desarrollaría bien porque un oído lo tiene bien y con eso es suficiente , nos decían que con dos operaciones tendría y se basaban mas en lo estético pues se enfocaban en reconstruir su orejita sin embargo lo importante es el oído medio”.

Investigando encontraron un especialista en microtia que es lo que la pequeña tiene, sin embargo este doctor es de Ecuador. Por fortuna este médico vino a la ciudad de México, e hicieron lo posible por verlo, en esta cita les dice que lo que los doctores indicaban era erróneo y que lo importante es que la niña escuche para que se desarrolle normalmente, el tratamiento que este doctor considera para este tipo de casos es la utilización de vibradores óseos, sin embargo es muy costoso. “El doctor nos manejo un precio especial de 2 777 dólares que serian aproximadamente 56 mil pesos, con esto la niña escucharía al 100 por ciento y se podría desarrollar de manera normal ya que debido a este problema Alice no habla, por qué no percibe los sonidos como debería y por lo tanto no le llegan al cerebro “comento Mariana

Situación por la cual la familia de Alice decidió crear la página “orejita de amor” mediante la cual buscan recaudar fondos para el tratamiento; como primera actividad están realizando una rifa que se llevara a cabo el viernes 14 de febrero, posteriormente realizaran otras movimientos con el mismo fin.

Para más información se puede contactar la pagina “Orejita de Amor” https://m.facebook.com/Orejita-de-Amor-103463871211571/ donde brindaran mas información.