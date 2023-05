Alianza Va por México no es opción para el país: Ruiz

IRAPUATO, Gto.- Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca y quien aspira a ser candidato independiente a la presidencia de México en 2024, aseguró que la alianza Va por México no es una opción fuerte que impida que Morena continúe en el gobierno federal, pues sus dirigentes, aparte de que carecen de legitimidad y hasta calidad moral para encabezar un proyecto democrático, también están sometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los tiene incluso amenazados por sus antecedentes de corrupción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista durante su visita a Irapuato, Ulises Ruiz señaló que si la alianza Va por México de verdad fuera una plataforma democrática, él mismo estaría pidiendo participar en ella, pero aseguró que no habrá tal democracia, por lo que la opción para hacer frente a Morena en 2024 tendrá que emanar de la ciudadanía y no de los partidos políticos, por lo cual las candidaturas independientes podrían ser la opción para ello.





El exgobernador de Oaxaca buscará ser candidato independiente en 2024.





“Hay una propuesta del PRD, a mí en lo personal se me hace la más interesante, que es que se puedan registrar candidatos militantes o no de partidos políticos, que la coalición permita de ciudadanos sin partido y que la decisión de esa candidatura vaya a las urnas, haya un proceso primario, se instalen urnas en todo el país y militantes o no, ciudadanos sin partido, puedan votar y decidir quién será la candidata o candidato presidencial.

“Desde mi perspectiva y mi experiencia en procesos electorales, esa es la mejor propuesta que hay para la coalición (…) tendríamos la garantía de que realmente van personas respaldadas por la población, al margen de los partidos políticos, esa es una propuesta muy interesante y debo decirte que si eso se acuerda en la coalición, yo voy a pedir participar en ese proceso (…) el problema es que veo muy difícil que lo logren, están muy fuertes los intereses de los dirigentes de los partidos y varios de ellos están cooptados por el presidente López Obrador, los tiene amenazados, los tiene al borde del ‘bote’ y no es un asunto de principios, es un asunto de cárcel y yo creo que no van a aguantar la presión o el enfrentar un proceso penal y lo más seguro es que se plieguen a López Obrador”, dijo el exgobernador de Oaxaca.





La alianza Va por México no es opción: Ulises Ruiz.





Ulises Ruiz advirtió que si Morena ha ganado elecciones en varios estados no es porque sea un partido fuerte o con las mejores propuestas, sino porque desde su óptica “están regalando las plazas, con tal de no ser llevados a juicio por sus malos manejos”.

“No es que López Obrador esté muy fuerte, López Obrador está ganando por de faul, porque los gobernadores están entregando las plazas. ¿Dónde están los exgobernadores del PRI y del PAN que le entregaron las plazas a Morena? Son cónsules, embajadores, uno es precandidato a la interna del PRI, están al servicio de López Obrador, porque con tal de que no se les investigue, prefieren agarrar un cargo y con eso los protege el presidente y como a López Obrador no le importa gobernar con delincuentes, pues gobierna con delincuentes de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde y de los demás partidos, los acepta, al presidente le interesa que sirvan a sus intereses, no que le sirvan al país, entonces estamos perdiendo estados”.





Se reunió con liderazgos sociales en su visita a Guanajuato.





Además, refirió que quienes hasta el momento han alzado la mano para buscar ser las candidatas o candidatos por la alianza Va por México “pareciera que sólo le están tirando a lo grande, para que les toque algo mediano”.

“Los aspirantes parece que se están apuntando para ocupar otro cargo, parece que se inscribieron para que los reelijan en el Senado o mantengan la diputación (…) yo no ando buscando chamba, a mí si me ofrecen ir al Senado, ya fui senador; si me ofrecen ser diputado federal, ya lo fui, a mí no me interesa buscar chamba, a mí no me interesa meterme a esto para acomodarme o acomodar a mi hijo o a mi familia en algún puesto de elección, yo voy a llegar a donde tope, porque hay que cambiar al país, porque México no puede seguir con esta violencia, porque México no puede seguir con esta economía, porque el país no puede seguir con este sistema de salud que destruyó el presidente López Obrador”.









Ulises Ruiz Ortiz compartió que recorrerá 166 municipios del país, en donde dijo que se concentra alrededor de 60 millones de personas que pueden votar. “Los recursos que estoy usando para esto son de mi bolsa, es de lo que tengo de mi trabajo, nadie me financia”, manifestó.

Explicó que para septiembre, cuando el Instituto Nacional Electoral dé a conocer los requisitos para las candidaturas independientes, se estará registrando, pero explicó que el proyecto que encabeza es que haya una red de candidaturas independientes, para en bloque poder registrarse, dado que un elector puede dar su apoyo hasta a seis aspirantes, por lo que dijo que 2024 podría ser el año donde puedan darse más gobiernos independientes, ante el desgaste que viven los partidos políticos de todos los colores.