Alexander cumplió su sueño de ser policía por día

La Asociación salmantina Soñar Despierto, cumplió el sueño de Alexander Salinas Alvarado de ser policía, a sus trece años de edad fue reconocido como "el policía más valiente", este es el segundo de tres sueños que la asociación realizará en el transcurso del presente año.

Durante el proceso de la graduación de la tercera generación de policías municipales, se hizo el reconocimiento como al Policía Más Valiente, al pequeño de 13 años de edad, Alexander Salinas Alvarado.

Originario de San Luis de la Paz, el joven de 13 años fue uno de los tres soñadores que se tienen dentro de la asociación altruista Soñar Despierto Salamanca, siendo el el segundo de tres jóvenes a quienes se les cumplen sus sueños,

Ximena Aguilera, integrante de Soñar comentó que luego de seis años de no llevar a cabo este proyecto, en pleno 2023 tienen proyectado el de apoyar a tres niños a cumplir sus sueños, motivándolos a lugar y salir adelante.

“Estas actividades las llevamos a cabo con el fin de que sigan luchando y devolverles la esperanza; Alex es el segundo de nuestro tercer soñador, él quería ser policía y vivir un rodeo, el cual lo hicimos hace dos semanas y hoy cumplió su sueño de ser policía”, explicó.

El joven de 13 años de edad padece una complicación médica llamada histiocitosis, en la cual por medio de tratamiento va avanzado y poder concluirlo el mes de diciembre. Esta enfermedad es tratada de manera similar al cáncer, la cual afecta a las células del cuerpo que evita que ellas se puedan reproducir de la misma manera a una persona normal. Histiocitosis es el nombre general para un grupo de trastornos o "síndromes" que involucran un incremento anormal en el número de glóbulos blancos especializados que se denominan histiocitos.

“Hace poco cumplimos el sueño de Giselle, quien quería conocer la playa. En este programa tenemos en este año a tres personas, en el caso de Alex no se le avisó que se les va a cumplir su sueño, y llegó confundido y nuestra idea es mantener la magia y el secreto. Es originario de San Luis de la Paz. Y aquí en Salamanca fue donde presentamos un oficio les compartimos un poco de lo que quería a hacer nuestro plan era hacer un recorrido, pero nos invitaron a la graduación y nos dijeron que tenían muchas ganas de iniciar el programa “policía por un día” en la ciudad y este es el primer caso”

En este mismo sentido, Alexander al portar su uniforme de elemento de policía y realizar un recorrido por la unidad de policía municipal, dijo “Si me imaginaba ser un policía algún día y me siento feliz por ser reconocido como policía por un día, me gustó poder dar un recorrido sobre la unidad de policía y saber todo lo que hacen ellos, me motiva más a ser un policía de grande”.

Esperan trabajar de la mano, no solamente con el gobierno municipal sino con todos los salmantinos que conozcan y se sumen a estos proyectos