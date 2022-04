Alertan salmantinas sobre acosadores

Jóvenes salmantinas alzaron la voz para denunciar acoso por parte de personas desconocidas a bordo de un vehículo, hecho que desató preocupación entre usuarios de redes sociales.

El reporte se realizó a través de la plataforma de Facebook y casi de manera inmediata se viralizó en cada uno de los grupos pertenecientes al municipio de Salamanca, en donde se invita a las mujeres salmantinas a apoyarse y actuar con empatía.

En la captura compartida por diversas usuarias de Salamanca se puede leer lo siguiente: "morritas venía saliendo de mi casa y en la esquina me vio un carro rojo con 3 personas adentro, el carro se dio la vuelta y se regresó, yo iba justo regresando mi a mi casa, cuándo se acercó y me preguntó si la calle se llamaba joyas del Sur, les repito en chinga se dio la vuelta y yo los ignore eh Y les dije que no sabía, pero uno de ellos atrás Me dio la impresión de que estaba grabando, y en cuanto saqué mi teléfono para grabarlo se fueron, por favor tengan cuidado con estos hijos de perra, el carro era un Jetta rojo no recuerdo las placas pero acaba de pasar ahorita a las 2:20 p.m. en la colonia Infonavit 1, no es justo todo esto que nos está pasando, cuídense, siempre carguen con que defenderse y no tengan piedad de hacer daño si nos intentan hacer algo”, fue parte de la advertencia realizada por joven salmantina.

Por su parte, otra usuaria señaló; “niñas esto me acaba de pasar, venía caminando del centro a mi casa con mi bebé ,venía por toda la Hidalgo cuando me percaté que un carro rojo venía atrás de nosotros muy despacio, así que comencé a caminar más rápido hasta que llegue a un negocio y me metí, le dije a la señora y mi resguardo hasta que se fueron, eran tres hombres en el coche, tengan cuidado y si pueden no salgan solas”, la mayoría de las denuncias realizadas a través de redes sociales, describen un modus operandi similar.

Ante esta situación, usuarias urgieron a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y con ello, evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad y vida de las mujeres salmantinas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo más reciente

La preocupación entre las jóvenes salmantinas incrementó, luego del caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años de edad, que tras 11 días desaparecida fue localizada sin vida al interior de una cisterna abandonada en el motel de Nuevo Castilla en el estado de Nuevo León.

Más de 700 mujeres desaparecidas en todo el país





La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó qué en 2022 se tiene el registro de 748 mujeres desaparecidas, 46% de ellas en lugares como Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Local Enfrentan mujeres más que brecha laboral

Mientras que la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la SSPC, Tania Jiménez Enríquez Mier, destacó que en 2021 la mitad de las muertes violentas de niñas y adolescentes se concentraron en entidades como Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.