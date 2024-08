Alertan a padres de familia sobre el riesgo del "enganche" en redes sociales

A pesar de las constantes campañas de difusión respecto a los riesgos a los que se pueden exponer los menores de edad, a través del uso de redes sociales, recientemente en Salamanca el aumento de casos de mujeres y hombres menores de edad, que llegan a ser “enganchados”, mediante las redes sociales con promesas de trabajo en otros estados o con propuestas amorosas; lo que representa un estado de alerta para los padres de familia y la sociedad en general, ya que durante julio fueron activadas siete alertas Amber por la desaparición de seis jovencitas y un varón, que fueron localizados horas después de activado el protocolo.

En este contexto, Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, explicó que a nivel estatal se ha notado un aumento en reportes de menores de edad que salen de sus domicilios o al acudir a la escuela o a visitar a algún amigo y ya no regresan, por lo que hizo un llamado urgente a padres de familia, sobre todo a estar atentos a lo que los hijos e hijas tienen al alcance de su mano en redes sociales y sus amistades.

“Como padres debemos estar muy atentos a las actividades de nuestros hijos sobre todo en la redes sociales, porque los jóvenes están en una edad muy vulnerable y son presa facil de los depredadores, que buscanmujeres o hombres para explotarlos, extorsionar a sus familias y en el peor de los casos violentarlos sexualmente, actualmente hemos visto que los reportes son constantes y las edades coinciden, se ha visto que a través de redes sociales buscan enamorarlos o bien les dan promesas de trabajo donde supuestamente van a ganar buen dinero”, advirtió.

La vocera del colectivo, explicó que esta es una situación que se está presentando en todo el estado, alertas que se activan para la pronta localización de menores de edad incluso niños y bebés. “Como papás debemos estar atentos a las personas que los hijos conocen en redes. En caso de que alguna familia viva una situación de que no sepa de su hijo e hija, que no tengan miedo inmediatamente denunciarlo para que se detone o se active la alerta con prospección de vida, a través de los colectivos podemos hacer este tipo de búsqueda, ya que lamentablemente aquí en nuestro municipio las autoridades no saben detonar una búsqueda inmediata”, reveló.

Cabe mencionar que durante julio fueron activadas siete alertas Amber por la desaparición de menores de edad en Salamanca, los cuales fueron localizados y entregados con bien a sus familias; mientras en lo que va del 2024 se han registrado más de 500 denuncias por desaparición de menores, de los cuales un 80% han sido localizados con vida, mientras que algunos siguen sin ser encontrados.