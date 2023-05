Alerta PC por altas temperaturas

Una segunda oleada de calor golpeará el territorio mexicano y provocará temperaturas de entre 40 a 45°C, ante este fenómeno, la dirección de Protección Civil, alertó a la población y emitió recomendaciones para prevenir golpes de calor y afectaciones a los animales.

Ante la segunda ola de calor que se registra en el país, el Gobierno Municipal de Salamanca, a través de la Dirección de Protección Civil, exhorta a la población a seguir las siguientes recomendaciones para prevenir golpes de calor y afectaciones ambientales.

Evitar realizar ejercicio o actividad intensa al aire libre entre las 11:00 a 15:00 horas, las personas mayores deben permanecer en casa durante estas horas, no es conveniente quitarse la camisa si siente calor y está al sol, ya que el tejido de la prenda retiene humedad en el cuerpo, nunca realizar deporte o caminatas extremas estando solo, siempre hacerlo al menos con alguien más, no exponerse demasiado al sol durante los primeros días que nos enfrentemos a altas temperaturas.

Cabe destacar que el golpe de calor es provocado al estar expuesto a altas temperaturas ambientales, y se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal.

Por lo anterior, también es importante no tirar basura al aire libre, ya que derivado de las altas temperaturas, aumenta la probabilidad de iniciar un incendio, para estos casos es importante; no quemar basura, los vidrios y botellas generan efecto lupa, no tirar colillas de cigarros y no encender fogatas.

Por su parte, en este tipo de situaciones, el sector salud, señaló que las altas temperaturas pueden generar daños a la salud de la población causando deshidrataciones, agotamiento por calor, golpe de calor y quemaduras, incluso, puede haber un aceleramiento de la muerte asociado a las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, otras enfermedades crónicas (mentales y renales).

Ante cualquier emergencia, se exhorta a emitir el reporte al Sistema de Emergencia 911 para brinda la atención correspondiente y oportunidad a fin de prevenir un incidente mayor.

D acuerdo al Servicio Meteorológicos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste), se esperan temperaturas máximas de 30 a 35°C durante los días jueves y viernes.