Alerta Federación Estatal sobre perfiles falsos en plataformas de transporte

Tras haberse detectado perfiles falsos en plataformas digitales respecto al servicio de transporte de alquiler, el presidente de la Federación Estatal de Transporte Antonio Lanuza Ruiz, alertó a los usuarios sobre esta situación de riego que pudiera derivar en robos, asaltos e inclusive fraudes, por lo que recomendó seguir haciendo uso del servicio convencional o ejecutivo de taxi, servicio que además de registro, cuenta con un seguro de viajero.

En este sentido, Lanuza Ruiz puntualizó que esta situación se ha mantenido debido a que las plataformas no tienen un procedimiento para verificar la veracidad de la información de registro y perfil de personas que se registran como operadores, sin embargo, dijo que esta laguna podría cubrirse con la reforma a Ley de Movilidad en el estado.

“Muchas personas prefieren Uber por seguridad si supieran que es un plataforma insegura, porque no cuentan con un seguro de viajero, no cuentan con choferes preparados, no cuentan con las mínimas normas de seguridad, pero la publicidad hace que las personas piensen lo contrario, cualquier persona incluso una al interior de un penal puede registrarse como operador, ahora hay muchos perfiles falsos, que se están trabajando como operadores de Uber y no tienen una forma legal de verificar si es cierto o no la información que se registra”, argumentó el representante.

En cuanto al crecimiento de la demanda del servicio del transporte de alquiler por medio de plataformas digitales, el presidente de la Federación Estatal de Transporte, mencionó que a pesar de que en los últimos años le ha ganado terreno al servicio de taxi, reconoció que este difícilmente podría desaparecer, sin embargo, aceptó que el mismo debe actualizarse para atender la demanda de las nuevas generaciones.

“El servicio de taxi tradicional difícilmente se va extinguir, pero como vienen nuevas generaciones que tratan de ser más amigables con la tecnología a nosotros como taxi tradicional también necesitamos empezar a hacer cambios y empezar a trabajar en cambiarnos a la tecnología y contar con ambos servicios”, agregó.

Finalmente, Antonio Lanuza Ruiz destacó que actualmente hay 750 unidades de siete diferentes líneas que prestan el servicio de taxi tradicional y ejecutivo.

