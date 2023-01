Alerta epidemiólogo por riesgo de brotes de poliomielitis por carencia de vacunas

Irapuato, Gto (OEM-Informex).- Rafael Sánchez Leyva, epidemiólogo, maestro en Salud Pública y exsecretario de Salud de Guanajuato, dijo que ante la falta de interés del gobierno federal de aplicar vacunas a niños recién nacidos, desde hace más de tres años, podría generar un nuevo brote de poliomielitis, tétanos, tosferina, tuberculosis y encefalitis tuberculosa, que son enfermedades que ya estaban erradicadas en el país.

Podría darse reaparición de enfermedades erradicadas.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, el exsecretario de Salud en Guanajuato dijo que es preocupante que, a nivel nacional, no se esté cubriendo la vacunación a niños recién nacidos, pues esto acrecienta la posibilidad de que se registren casos de estas enfermedades.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Refirió que Guanajuato es uno de los estados que optaron por no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y dijo que esto ya ha permitido que en el estado no se tengan problemas para vacunar a los niños recién nacidos, por lo cual ha sido un acierto que Guanajuato siga contando con su propio sistema de salud.

No dotan de vacunas a población de recién nacidos.

"Hay muchas dudas del porqué no se está cubriendo a nivel nacional y no en todos los estados, afortunadamente en Guanajuato sí se ha estado vacunando y sí se tienen biológicos y medicamentos, porque no estamos en Bienestar; Guanajuato está descentralizado y es una muy buena decisión de hace muchos años, el resto de estados que están esperando que la federación les vacune a sus niños pueden tener problemas, los niños que han nacido en los últimos dos o tres años no tienen su esquema completo la gran mayoría, es un riesgo de que aparezca otra vez sarampión, que aparezcan casos de poliomielitis, qué triste es ver a un niño mexicano con ese problema cuando teníamos erradicado ese virus, que haya casos de tétanos en el recién nacido, que haya tosferina, tuberculosis, encefalitis tuberculosa".

Local Un total de 23 millones de niños no recibieron vacunas a causa de la pandemia: Sanofi México

Manifestó que hay padres y madres de familia en otras entidades federativas que están a la espera que las autoridades federales apliquen la vacuna a sus niños recién nacidos, sin embargo, dijo que es complicado que sean vacunados y ello hace latente el riesgo que aparezcan las enfermedades ya mencionadas.

Dijo que el actual gobierno federal tiene graves deficiencias en materia de salud, ya que no ha licitado y no ha hecho la compra de biológicos suficientes para cubrir el esquema de vacunación completo con el que se han logrado erradicar dichas enfermedades.

"Es una deficiencia muy grave del actual gobierno federal, que no ha licitado y no ha comprado las vacunas suficientes para cubrir el esquema tradicional que teníamos de protección y que habíamos logrado erradicar esas enfermedades, hay ese riesgo porque los niños que han estado naciendo no tienen su esquema completo".