Alerta dirección de Bienestar y Desarrollo Social sobre fraudes en torno a visas de trabajo

Alejandro Meneses Molina, director general de Bienestar y Desarrollo Social, informó sobre el trabajo en conjunto que se realiza con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México para el trámite de visas de trabajo; luego de que se detectó a una “empresa” dedicada a estafar a quienes buscan empleo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, el funcionario explicó que se trabaja en la gestión de 150 documentos para apoyar a connacionales a no solo encontrar empleo en el extranjero, sino también a tener acceso a servicio de alimentos y alojamiento. “Estamos trabajando también en unas visas de trabajo, ya iban a salir en este año algunas, nos estaban ofreciendo, ahí van a salir 150, pero no había las garantías del establecimiento allá de que nuestros connacionales tuvieran las mínimas garantías de estadía, de alojamiento, de alimentos y decidimos esperar a que hubiera una mejor oportunidad. Esperamos que en esta nueva administración se revise muy bien y que haya las posibilidades para que ellos tengan una estadía digna, trabajen y puedan, como lo heroicamente lo hacen nuestros queridos migrantes, son uno de los pilares fundamentales de la economía en México,” refirió.

Respecto a los fraudes en esta modalidad, Meneses Molina advirtió a los buscadores de empleo en el extranjero sobre supuestas empresas que ofrecen trabajo a través de redes sociales, las cuales solicitan pagos por adelantado y que una vez que reciben una cantidad de dinero, no vuelven a ponerse en contacto con la persona. “Fraudes sí detectamos uno y lo detectamos a tiempo; venían a vernos gente que nos dijo ‘oye, ya me voy a Estados Unidos o me voy a ir a Canadá.’ Nosotros hablamos a la Embajada, hablamos a varios lugares, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos comunicaron que era falso para alertar a la gente. Eran muchos casos, era una compañía que estaba intentando llevar gente; bueno, ni se los iban a llevar, solo les iban a bajar dinero entre tres o cuatro mil pesos,” destacó.

En este contexto, realizó un llamado a quienes buscan empleo a través de empresas de contratación de personal para el extranjero, a verificar la autenticidad de la presunta compañía a través de las autoridades correspondientes para que no sean víctimas de fraude; “Si se acercan con nosotros, al menos haremos la revisión, haremos la consulta ante las autoridades y las instancias respectivas y les indicaremos si hay riesgo,” concluyó.